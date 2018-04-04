Источник сообщил, в чем власти Таиланда обвинили Настю Рыбку и Алекса Лесли

Источник: AP 2018

«Я не видел, кто подавал заявление, но такое заявление есть. Оно было подано в воскресенье. Один из членов группы арестованных, которого должны уже были в четверг депортировать, сейчас передан иммиграционной полицией к нам, в отдел уголовной полиции,… а его депортация перенесена на неопределенный срок», — сообщил собеседник агентства.

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«Как я понял, основные обвинения в заявлении выдвинуты против одного из арестованных за “секс-тренинг”, а остальные обвиняются как сообщники», — добавил он.

Иммиграционные власти собирались в четверг депортировать гражданина Белоруссии Игоря Кучерявенко, неделю назад приговоренного к трем месяцам тюрьмы условно и штрафу в размере 100 долларов за осуществление в Таиланде незаконной предпринимательской и трудовой деятельности.

Кучерявенко — один из восьми человек, арестованных вместе с Рыбкой и Лесли. Однако он и еще двое обвиняемых, граждан РФ, не смогли заплатить залог за временное освобождение до суда, поэтому их содержали в тюрьме Паттайи вплоть до прошлой пятницы, когда суд приговорил их к условным срокам, штрафам и депортации. Двое россиян были депортированы в Россию в понедельник. Кучерявенко должны были депортировать в четверг.

«Теперь, видимо, предстоит расследование по этому заявлению, а поскольку оно будет в отношении всех оставшихся восьми человек, это значит, что депортировать их пока невозможно — пока в их отношении есть такое заявление, а тем более, если по этому заявлению заведут уголовное дело», — сказал агентству источник.

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Суд над Рыбкой, Лесли и еще семью фигурантами дела назначен на 17 апреля. Адвокат обвиняемых запросил суд о возможности переноса слушания дела на более ранний срок в связи с желанием обвиняемых признать свою вину, как это сделали трое их товарищей, в результате приговоренных к условным срокам и небольшим штрафам.

По информации защитника, судебное заседание по делу Рыбки и Лесли может состояться 11 апреля. Однако если будет заведено следственное, а потом и уголовное дело по обвинению в изнасиловании и организации проституции, постановление суда по делу о нелегальном бизнесе и работе не приведет к быстрой депортации обвиняемых, даже если приговор будет мягким.