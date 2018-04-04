ТЦ «Клондайк» эвакуирован из-за трещины
Посетителей и сотрудников торгового центра в Выборгском районе Петербурга вывели на улицу днем 4 апреля. По зданию пошла трещина.
Посетителей и сотрудников торгового центра в Выборгском районе Петербурга вывели на улицу днем 4 апреля. По зданию пошла трещина.
Как сообщили «Фонтанке» читатели, трещина по зданию на 2-м Муринском проспекте, 38, якобы пошла
В городском МЧС подтвердили, что заявка из торгового центра была. В самом «Клондайке» на звонок ответили, но комментировать не пожелали. Как уточнили в администрации Выборгского района, комплекс эвакуировали в два часа дня. В настоящее время здание с трещиной обследуют.
© Фонтанка. Ру.
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