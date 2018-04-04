ТЦ «Клондайк» эвакуирован из-за трещины

Как сообщили «Фонтанке» читатели, трещина по зданию на 2-м Муринском проспекте, 38, якобы пошла из-за строительных работ, которые проводятся поблизости. Эвакуированные сотрудники пожаловались на организацию эвакуации, отметив, что запасные выходы были закрыты, а оповещения не было.

В городском МЧС подтвердили, что заявка из торгового центра была. В самом «Клондайке» на звонок ответили, но комментировать не пожелали. Как уточнили в администрации Выборгского района, комплекс эвакуировали в два часа дня. В настоящее время здание с трещиной обследуют.