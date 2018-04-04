Новая плитка в пойме Царицы просела из-за обильных дождей
В ближайшее время подрядная организация за счет собственных средств устранит деформацию, предварительно произведя уплотнение грунта, чтобы не допустить подобных ситуаций в дальнейшем.
В ближайшее время подрядная организация за счет собственных средств устранит деформацию, предварительно произведя уплотнение грунта, чтобы не допустить подобных ситуаций в дальнейшем.
Как сообщили в администрации Волгограда, деформация плиточного покрытия, по предварительной версии, произошла
В муниципалитете отметили, что в рамках месячника благоустройства парковую зону в пойме ждет «генеральная уборка». Специалисты коммунальных служб наведут порядок в парке после зимы: отремонтируют лавочки, покрасят бордюры и проведут другие работы по благоустройству.
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