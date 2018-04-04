Новая плитка в пойме Царицы просела из-за обильных дождей

Как сообщили в администрации Волгограда, деформация плиточного покрытия, по предварительной версии, произошла из-за просадки грунта, связанного с обильным выпадением осадков на территории города в последние месяцы. В марте количество выпавших осадков в два раза превысило среднемесячную норму.