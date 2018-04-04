Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В «дело Скрипалей» вмешался Китай
Назван лучший автомобиль в мире
Правила сексуальной безопасности: о чем должен знать каждый ребенок
5 новых фактов о лишнем весе
Викторию Лопыреву в купальнике сравнили с Памелой Андерсон
Бузова создаст криптовалюту, названную в её честьА еще примет участие в новом сезоне шоу «Холостяк»
Пост Никиты Преснякова о трагедии в Кемерово возмутил соцсети
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
Ягудин вслед за женой попал в больницу – СМИ
СМИ: новое фото Волочковой назвали "пошлостью"
Викторию Лопыреву в купальнике сравнили с Памелой Андерсон
«Больно смотреть»: Алексей Ягудин перенес серьезную операцию
Против ВИЧ-отрицательницы возбудили дело после смерти ее дочери
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
18:04 (мск), источник: РИАЦ

Новая плитка в пойме Царицы просела из-за обильных дождей

В ближайшее время подрядная организация за счет собственных средств устранит деформацию, предварительно произведя уплотнение грунта, чтобы не допустить подобных ситуаций в дальнейшем.

Источник: РИАЦ

Как сообщили в администрации Волгограда, деформация плиточного покрытия, по предварительной версии, произошла из-за просадки грунта, связанного с обильным выпадением осадков на территории города в последние месяцы. В марте количество выпавших осадков в два раза превысило среднемесячную норму.

В муниципалитете отметили, что в рамках месячника благоустройства парковую зону в пойме ждет «генеральная уборка». Специалисты коммунальных служб наведут порядок в парке после зимы: отремонтируют лавочки, покрасят бордюры и проведут другие работы по благоустройству.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Волгоградские предприятия заботятся о безопасности своей продукции
Путин: Россия ждет не извинений, а торжества здравого смысла
Как продеть нитку в иголку. В Сети решили «вечную» проблему
Киев пригрозил всем выходящим из портов Крыма судам
МИД Британии признал удаление «твита» с обвинениями в адрес РФ
Установлен источник возгорания в столичном ТЦ «Персей для детей»
Ученые назвали макароны диетической едой
Пресс-секретарь патриарха осудил священника, спевшего «Мурку»
Спорт
Буффон в восторге от Роналду, а Зидан говорит, что его гол лучше Криштиану Роналду забил феноменальный гол, который восхитил болельщиков «Ювентуса», а также тренеров и игроков «Реала» и туринского клуба
Авто
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем) В Китае начался ажиотаж вокруг собственной автоистории: открываются музеи и растут частные коллекции
Hi-Tech
ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей Половина интернет-пользователей в России сознательно отключала доступ к сети на день или более...
Кино
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея» Народная артистка СССР рассказала о праздновании Дня рождения, а также поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью
Недвижимость
«Черный риелтор» в парике и гриме обманула волгоградцев
«Затерявшиеся в недрах Петербурга»: 5 необычных зданий зодчего Баниге
В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Дети Пугачевой и Галкина получили гражданство Кипра Информацию подтвердил юрист, оформлявший покупку недвижимости звездной пары.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь