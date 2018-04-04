Уголовное дело заведено по факту гибели солдата в 120-й отдельной механизированной бригаде
4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело заведено по факту гибели
4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело заведено по факту гибели
«Управлением Следственного комитета по Минской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 463 УК (нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека). Проводятся неотложные следственные действия», — проинформировала представитель СК.
Как сообщалось, солдат срочной службы погиб во время занятий по огневой подготовке в 120-й отдельной механизированной бригаде.
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