Уголовное дело заведено по факту гибели солдата в 120-й отдельной механизированной бригаде

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Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия в огневом городке механизированной бригады, где сегодня погиб военнослужащий, который получил огнестрельное ранение в ходе плановых занятий по огневой подготовке.

«Управлением Следственного комитета по Минской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 463 УК (нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека). Проводятся неотложные следственные действия», — проинформировала представитель СК.