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18:47 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Следствие дошло до главы Кемеровского МЧС

Руководитель управления после обысков в отставку не собирается.

Пожар в торговом центре в Кемерово
Источник: ГУ МЧС по Кемеровской области

В доме начальника главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова были проведены обыск и другие следственные действия, связанные с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Информация об этом, появившуюся СМИ, соцсетях и Telegram-каналах, в самом ведомстве не опровергли, но и не подтвердили. Информацию о том, что Александр Мамонтов может подать в отставку, источники «Ъ» также не подтвердили.

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В частном доме руководителя главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова был проведен обыск. Об этом сообщили «Интерфакс» и Telegram-каналы Mash и «Открытый город». «Проводятся следственные действия в доме Александра Мамонтова, связанные, в том числе, с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту пожара в ТРЦ “Зимняя вишня”», — рассказал неназванный источник «Интерфакса».

По сообщению Telegram-каналов, у господина Мамонтова изъяли компьютер, жесткие диски, флешки, а также документы на принадлежащую ему недвижимость. В «Сведениях о доходах и имуществе лиц, замещающих должности в МЧС» за 2016 год, размещенных на официальном сайт МЧС России, указано, что годовой доход Александра Мамонтова составил 1,7 млн руб. У него в собственности находится земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м, индивидуальный жилой дом площадью 533 кв. м, баня, индивидуальная квартира площадью 63,5 кв. м, автомобиль Toyota Land Cruizer. Его супруга получает в год 414 тыс. руб., у нее в собственности индивидуальная квартира площадью 51 кв. м, квартира в фактическом пользовании 64 кв. м и автомобиль Kia Rio.

Относительно обысков в доме начальника регионального МЧС в ведомстве не дали никаких пояснений.

«Главное управление МЧС России по Кемеровской области и его подчиненные подразделения выполняют задачи по предназначению. Все вопросы, касающиеся следственных действий, рекомендуем адресовать Следственному комитету России (СКР)», — ответила на вопрос «Ъ» руководитель пресс-служба ведомства Виктория Оленникова. Она также сообщила, что в среду Александр Мамонтов был на рабочем месте. «Он выполнял, как обычно, свои текущие рабочие задачи», — уточнила собеседница «Ъ». До позднего вечера господин Мамонтов проводил селекторное совещание по паводковой обстановке.

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Источник «Ъ» в структуре ГУ МЧС РФ по Кемеровской области не подтвердил слухи о возможной отставке начальника регионального управления.

«Александр Мамонтов опровергает слухи о своей отставке. Он намерен работать дальше. Сейчас на его контроле — ликвидация последствий пожара в ТРЦ “Зимняя вишня”, паводковая обстановка на реках области, ситуация на дорогах региона в связи с ухудшением погоды и другие текущие задачи», — сообщил источник «Ъ».

В Следственном комитете РФ «Ъ» отказались прокомментировать информацию об обыске у Александра Мамонтова, пояснив, что следственные действия в Кемерово продолжаются и что «вся новая информация будет оперативно появляться на сайте СК РФ».
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До этого официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала, что в связи с поступившими обращениями от родственников погибших руководитель СК Александр Бастрыкин дал ряд указаний следственной группе, в частности — проанализировать претензии к работе экстренных служб при пожаре. «В ходе предварительного следствия будет дана оценка действиям и бездействию всех лиц, которые имеют отношение к гибели людей», — говорится в сообщении СКР.

Генерал-майору внутренней службы Александру Мамонтову 45 лет. Он родился в Кемерово. Трудовую деятельность начинал со слесаря по ремонту автомобилей отряда технической службы Государственной противопожарной службы. Начальником ГУ МЧС России по Кемеровской области был назначен в 2013 году. Участвовал в работах по ликвидации аварий на шахтах, последствий землетрясения в Беловском районе (2013 год), ликвидации последствий пожара в кемеровском мебельном гипермаркете «Панорама» (2014 год). Награжден различными ведомственными наградами.

Юлия Матющенко, Кемерово.

В доме главы кемеровского МЧС проходит обыск
Во время загрузки произошла ошибка.
13:27 (мск)© Ньюстюб
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