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22:11 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Обвиняемый в убийстве Веры Фойкиной впервые дал интервью

В Советском райсуде Уфы сегодня впервые перед камерами предстал человек, которого искали по всему миру.

Источник: ГТРК Башкортостан

Руслана Саяхова подозревают в убийстве пятилетней давности. Мужчина почти 5 лет скрывался в Индии. Не так давно его экстрадировали. Признает ли он свою вину, о чем сожалеет, какие заявление делает на камеру и почему он прошел психиатрическую экспертизу? Игорь Крупчинов пообщался с фигурантом уголовного дела.

Обвиняемый в резонансном убийстве своей одноклассницы сегодня впервые появился перед камерами. Внешне выглядел отнюдь не таким уверенным, каким казался раньше, если судить по этим фотографиям.

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Впрочем, первое впечатление было ошибочным. Как только Саяхов заговорил, стало ясно — подсудимый себя, в общем-то, ни в чем не винит, мук совести не испытывает. Почти всем доволен. Сожалеет, вероятно, только о том, что в камере СИЗО он вынужден отложить занятия йогой, которые так полюбил, пока почти 5 лет скрывался от правосудия в Индии.

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Следствие категорически против того, чтобы Саяхов в ближайшее время возобновил свои духовные практики на природе. Его обвиняют по тяжкой статье. Сыщики уверены, именно он убил Веру Фойкину в 2012 м году. Останки девушки нашли в лесу. Тело было сожжено. Опознать жертву смогли только после генетической экспертизы. Саяхов признался лишь в том, что он был одним из тех, кто последним видел уфимскую модель и спортсменку перед ее исчезновением.

В квартире подозреваемого, как сообщалось, нашли следы крови. Обыски провели, когда Саяхов был очень далеко. Когда Вера Фойкина пропала, он отправился в запланированное путешествие на ГОА, из которого вернулся лишь недавно, в наручниках. Все эти годы, заочно арестованный, зарабатывал на жизнь тем, что учил туристов тому, как достичь нирваны. Духовные искания прервали сотрудники посольства, которые однажды узнали в визитере объявленного в международный розыск. В посольство Саяхов пришел продлить визу. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вину обвиняемый не признает.

Уже вскоре начнутся слушания по существу. Сегодня Саяхову продлили срок заключения под стражей. В ходе слушаний суд оценит все улики и допросит всех возможных свидетелей. Отец Веры Фойкиной, наконец, сможет посмотреть в глаза обвиняемому в убийстве его дочери. Стоит отметить, что Саяхов, со слов его адвоката прошел психиатрическую экспертизу, так как его состояние во время следствия вызывало определенные вопросы. Обвиняемый был признан вменяемым.

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