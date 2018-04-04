Обвиняемый в убийстве Веры Фойкиной впервые дал интервью
В Советском райсуде Уфы сегодня впервые перед камерами предстал человек, которого искали по всему миру.
В Советском райсуде Уфы сегодня впервые перед камерами предстал человек, которого искали по всему миру.
Руслана Саяхова подозревают в убийстве пятилетней давности. Мужчина почти 5 лет скрывался в Индии. Не так давно его экстрадировали. Признает ли он свою вину, о чем сожалеет, какие заявление делает на камеру и почему он прошел психиатрическую экспертизу? Игорь Крупчинов пообщался с фигурантом уголовного дела.
Обвиняемый в резонансном убийстве своей одноклассницы сегодня впервые появился перед камерами. Внешне выглядел отнюдь не таким уверенным, каким казался раньше, если судить по этим фотографиям.
Впрочем, первое впечатление было ошибочным. Как только Саяхов заговорил, стало ясно — подсудимый себя, в
Следствие категорически против того, чтобы Саяхов в ближайшее время возобновил свои духовные практики на природе. Его обвиняют по тяжкой статье. Сыщики уверены, именно он убил Веру Фойкину в 2012 м году. Останки девушки нашли в лесу. Тело было сожжено. Опознать жертву смогли только после генетической экспертизы. Саяхов признался лишь в том, что он был одним из тех, кто последним видел уфимскую модель и спортсменку перед ее исчезновением.
В квартире подозреваемого, как сообщалось, нашли следы крови. Обыски провели, когда Саяхов был очень далеко. Когда Вера Фойкина пропала, он отправился в запланированное путешествие на ГОА, из которого вернулся лишь недавно, в наручниках. Все эти годы, заочно арестованный, зарабатывал на жизнь тем, что учил туристов тому, как достичь нирваны. Духовные искания прервали сотрудники посольства, которые однажды узнали в визитере объявленного в международный розыск. В посольство Саяхов пришел продлить визу. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вину обвиняемый не признает.
Уже вскоре начнутся слушания по существу. Сегодня Саяхову продлили срок заключения под стражей. В ходе слушаний суд оценит все улики и допросит всех возможных свидетелей. Отец Веры Фойкиной, наконец, сможет посмотреть в глаза обвиняемому в убийстве его дочери. Стоит отметить, что Саяхов, со слов его адвоката прошел психиатрическую экспертизу, так как его состояние во время следствия вызывало определенные вопросы. Обвиняемый был признан вменяемым.
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