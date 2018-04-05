В гараже воронежского кооператива нашли тела четырёх человек

В кооперативе «Нефтяник» на улице Димитрова нашли тела четырёх человек в среду, 4 апреля. Три мёртвых мужчины и одна женщины находились в одном из гаражей комплекса. В то время, когда их обнаружили, в гараже работал автомобиль «ВАЗ». Вероятно, люди задохнулись угарным газом. Включили двигатель машины в закрытом помещении, чтобы согреться, забыв о правилах безопасности.