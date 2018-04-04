В Актау собаки покусали девятилетнюю девочку
Камила шла домой после занятий.
Камила шла домой после занятий.
Бродячие собаки напали на девятилетнюю девочку в Актау, передает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.
Инцидент произошёл в 17 микрорайоне вчера, 3 апреля. Девочка по имени Камила шла домой после занятий и на неё напали три пса. Об этом рассказала Акмарал Карим, мать пострадавшей.
Камила учится в 3 классе и, как рассказала Акмарал Карим, до вчерашнего дня ходила в школу и обратно одна. Так, утром 3 апреля, на идущую домой с дополнительных заданий Камилу напали бродячие псы. У девочки на теле рана от укуса.
— Вчера утром моя дочь шла домой с дополнительных занятий и по дороге на неё напали три собаки. Дочке девять лет, на занятия и домой она ходит одна. Собаки, видимо, были голодные. Они напали на мою дочь. Хорошо, что рядом проходил взрослый мужчина и спугнул собак. Благодаря ему моя дочь отделалась одним укусом и испугом. Если бы никого рядом не было, ситуация обострилась бы в разы. После инцидента мы сразу вызвали медиков, они оказали первую помощь и прописали уколы против бешенства. Факт в том, что эта проблема стала обычным явлением для города. Как бороться с этим? Наш 17 микрорайон расположен практически в центре города, и возле каждого дома вечно бродят бесхозные собаки. Я боюсь за своих детей. Дочь теперь провожаю лично в школу и встречаю. Около дома сейчас четыре собаки бродят. Ребёнок очень испугался. Эта проблема всего города и нужно решить её, — рассказала Акмарал Карим.
Отловом и отстрелом бродячих животных в черте Актау занимается городская ветеринарная станция. С начала года была отстреляна 501 бродячая собака и 307 кошек.
— При укусе бродячей собаки нельзя заниматься самолечением. Нужно обязательно вызвать скорую помощь и врачей. В случае обнаружения бродячих животных горожане могут сообщить непосредственно нашим сотрудникам. Мы сразу отреагируем на вызов и поймаем бесхозных животных, — сообщили в городской ветеринарной станции.
Бродячих животных, как рассказали в ведомстве, сразу отстреливают. Затем их трупы сжигают в специальном помещении в Мунайлинском районе.
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