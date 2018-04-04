В Актау собаки покусали девятилетнюю девочку

— Вчера утром моя дочь шла домой с дополнительных занятий и по дороге на неё напали три собаки. Дочке девять лет, на занятия и домой она ходит одна. Собаки, видимо, были голодные. Они напали на мою дочь. Хорошо, что рядом проходил взрослый мужчина и спугнул собак. Благодаря ему моя дочь отделалась одним укусом и испугом. Если бы никого рядом не было, ситуация обострилась бы в разы. После инцидента мы сразу вызвали медиков, они оказали первую помощь и прописали уколы против бешенства. Факт в том, что эта проблема стала обычным явлением для города. Как бороться с этим? Наш 17 микрорайон расположен практически в центре города, и возле каждого дома вечно бродят бесхозные собаки. Я боюсь за своих детей. Дочь теперь провожаю лично в школу и встречаю. Около дома сейчас четыре собаки бродят. Ребёнок очень испугался. Эта проблема всего города и нужно решить её, — рассказала Акмарал Карим.