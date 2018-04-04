На «Молочном гостинце» в Минске произошел выброс аммиака
На работу предприятия это не повлияло, пострадавших нет.
На работу предприятия это не повлияло, пострадавших нет.
Сообщение о сработке
Спасатели, прибывшие на место происшествия, выяснили, что в одном из цехов происходит выход аммиачных паров. По предварительной информации, причина инцидента могла быть в повреждении сальника аммиачного компрессора. Работники объекта понизили давление в компрессоре и отключили его, в помещении сработала система орошения.
МЧС оградили место происшествия и провели разбавление концентрации аммиачной воды. Работы завершились в 13:42.
Превышение ПДК фиксировалось исключительно в помещении цеха, выхода вещества за пределы здания не произошло. Пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Превышение ПДК около компрессора в 10 раз, в цеху в 2,5 раза (норма 20 мг на 1 м.куб.), на улице ПДК в норме, сообщили в МЧС.
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