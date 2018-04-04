Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В «дело Скрипалей» вмешался Китай
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Елена Исинбаева дала сыну богатырское имя
Пациента московской больницы подозревают в убийстве соседа по палате
Барановская и Малахов стали ведущими благотворительного аукциона
Финны, литовцы и эстонцы покупают алкоголь в соседних странахПотому что в странах Балтии идет борьба с пьянством: правительства поднимают акцизы, чтобы сократить потребление спиртного
Пост Никиты Преснякова о трагедии в Кемерово возмутил соцсети
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Слободян: возможности Киева в Черном море адекватны угрозам
СМИ: новое фото Волочковой назвали "пошлостью"
Викторию Лопыреву в купальнике сравнили с Памелой Андерсон
«Больно смотреть»: Алексей Ягудин перенес серьезную операцию
Против ВИЧ-отрицательницы возбудили дело после смерти ее дочери
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
На доме в Москве нарисовали окна (на самом деле их там нет)
Стоимость ЦКАД резко выросла на 13 млрд рублей
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
20:23 (мск), источник: Комсомольская правда

На «Молочном гостинце» в Минске произошел выброс аммиака

На работу предприятия это не повлияло, пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда
Читайте также
МЧС Беларуси создало карту объектов с нарушениями пожарной безопасности

Сообщение о сработке аппаратно-программного комплекса по проспекту Партизанскому, 170 поступило в МЧС 4 апреля в 11:26.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, выяснили, что в одном из цехов происходит выход аммиачных паров. По предварительной информации, причина инцидента могла быть в повреждении сальника аммиачного компрессора. Работники объекта понизили давление в компрессоре и отключили его, в помещении сработала система орошения.

МЧС оградили место происшествия и провели разбавление концентрации аммиачной воды. Работы завершились в 13:42.

Превышение ПДК фиксировалось исключительно в помещении цеха, выхода вещества за пределы здания не произошло. Пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Превышение ПДК около компрессора в 10 раз, в цеху в 2,5 раза (норма 20 мг на 1 м.куб.), на улице ПДК в норме, сообщили в МЧС.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Пожар в самом высоком доме Петербурга жильцам пришлось тушить самим
Анонимных абонентов отключат от сети
Россия требует созыва заседания Совбеза ООН по «делу Скрипаля»
Турист обнаружил на пляже в Таиланде неизвестное животное
Как продеть нитку в иголку. В Сети решили «вечную» проблему
Киев пригрозил всем выходящим из портов Крыма судам
Что будет, если суровому коту добавить морщин (фото)
Установлен источник возгорания в столичном ТЦ «Персей для детей»
В США нашли шпионские устройства, прослушивающие разговоры
Спорт
Буффон в восторге от Роналду, а Зидан говорит, что его гол лучше Криштиану Роналду забил феноменальный гол, который восхитил болельщиков «Ювентуса», а также тренеров и игроков «Реала» и туринского клуба
Авто
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем) В Китае начался ажиотаж вокруг собственной автоистории: открываются музеи и растут частные коллекции
Hi-Tech
ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей Половина интернет-пользователей в России сознательно отключала доступ к сети на день или более...
Кино
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея» Народная артистка СССР рассказала о праздновании Дня рождения, а также поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью
Недвижимость
Самую страшную больницу Москвы снесут до конца года
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Дети Пугачевой и Галкина получили гражданство Кипра Информацию подтвердил юрист, оформлявший покупку недвижимости звездной пары.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь