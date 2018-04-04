На «Молочном гостинце» в Минске произошел выброс аммиака

Источник: Комсомольская правда

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Сообщение о сработке аппаратно-программного комплекса по проспекту Партизанскому, 170 поступило в МЧС 4 апреля в 11:26.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, выяснили, что в одном из цехов происходит выход аммиачных паров. По предварительной информации, причина инцидента могла быть в повреждении сальника аммиачного компрессора. Работники объекта понизили давление в компрессоре и отключили его, в помещении сработала система орошения.

МЧС оградили место происшествия и провели разбавление концентрации аммиачной воды. Работы завершились в 13:42.