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20:42 (мск), источник: Sputnik.md

В Леовском районе сотрудники полиции избили мужчину табельным оружием

Сотрудники Инспектората полиции Леовского района сломали мужчине пальцы и прыснули в лицо слезоточивым газом.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Двое патрульных оказались на скамье подсудимых по обвинению в избиении водителя, отказавшегося пройти тест на алкоголь.

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Согласно опубликованным в среду данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, инцидент произошел в феврале 2017 года близ села Кымпул Дрепт Леовского района. Патрульные остановили свою машину у автомобиля «ВАЗ», припаркованного на обочине дороги, и попросили водителя пройти текст на алкоголь. Тот отказался.

Тогда патрульные затащили водителя в свою машину, сломали ему пальцы, били по спине табельным пистолетом, прыснули ему в лицо слезоточивым газом, после чего отвезли в районный Инспекторат полиции.

Если суд признает полицейских виновными, им грозит до восьми лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет, а также штраф до 1,6 тысячи условных единиц.

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