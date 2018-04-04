В Леовском районе сотрудники полиции избили мужчину табельным оружием
Сотрудники Инспектората полиции Леовского района сломали мужчине пальцы и прыснули в лицо слезоточивым газом.
Сотрудники Инспектората полиции Леовского района сломали мужчине пальцы и прыснули в лицо слезоточивым газом.
КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Двое патрульных оказались на скамье подсудимых по обвинению в избиении водителя, отказавшегося пройти тест на алкоголь.
Согласно опубликованным в среду данным
Тогда патрульные затащили водителя в свою машину, сломали ему пальцы, били по спине табельным пистолетом, прыснули ему в лицо слезоточивым газом, после чего отвезли в районный Инспекторат полиции.
Если суд признает полицейских виновными, им грозит до восьми лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет, а также штраф до 1,6 тысячи условных единиц.
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