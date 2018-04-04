В Леовском районе сотрудники полиции избили мужчину табельным оружием

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Двое патрульных оказались на скамье подсудимых по обвинению в избиении водителя, отказавшегося пройти тест на алкоголь.

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Согласно опубликованным в среду данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, инцидент произошел в феврале 2017 года близ села Кымпул Дрепт Леовского района. Патрульные остановили свою машину у автомобиля «ВАЗ», припаркованного на обочине дороги, и попросили водителя пройти текст на алкоголь. Тот отказался.

Тогда патрульные затащили водителя в свою машину, сломали ему пальцы, били по спине табельным пистолетом, прыснули ему в лицо слезоточивым газом, после чего отвезли в районный Инспекторат полиции.