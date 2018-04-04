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21:27 (мск), источник: Tengrinews

18-летнего парня сбили насмерть на «пешеходке» в Алматы. Водитель скрылся

В Алматы водитель совершил смертельный наезд на пешехода, сообщает корреспондент программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ.

Источник: Tengrinews

Инцидент произошел вечером 4 апреля на Северном кольце возле рынка «АДЕМ». По словам очевидцев, парень передвигался по пешеходному переходу. От полученных травм он скончался на месте.

Сообщается, что водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Погибшим оказался парень 1999 года рождения.

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18-летнего парня сбили насмерть на &quot;пешеходке&quot; в Алматы. Водитель скрылся
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