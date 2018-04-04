В Кишиневе произошло серьёзное ДТП: от удара автомобиль перевернулся

Фото с места происшествия опубликовали горожане в группе «Город без маршруток! Водители помогают пешеходам». По предварительным данным, речь идет о такси. Очевидцы сообщают о прибытии на место происшествия «кареты» скорой помощи.

Отметим, что это не первое серьезное ЧП, случившегося в Кишиневе сегодня. Ранее на одной из улиц задымился троллейбус, а утром случился пожар в столичном баре.