В Кишиневе произошло серьёзное ДТП: от удара автомобиль перевернулся
В Кишиневе, на Ботанике, в среду вечером произошло серьезное ДТП: на пересечении бульваров Дачия и Траян столкнулись автомобили, от удара один из них перевернулся.
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В Кишиневе, на Ботанике, в среду вечером произошло серьезное ДТП: на пересечении бульваров Дачия и Траян столкнулись автомобили, от удара один из них перевернулся.
Фото с места происшествия опубликовали горожане в группе «Город без маршруток! Водители помогают пешеходам». По предварительным данным, речь идет о такси. Очевидцы сообщают о прибытии на место происшествия «кареты» скорой помощи.
Отметим, что это не первое серьезное ЧП, случившегося в Кишиневе сегодня. Ранее на одной из улиц задымился троллейбус, а утром случился пожар в столичном баре.
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