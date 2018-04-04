Обманувший акимов бывший футболист осужден за мошенничество в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Бывший игрок футбольного клуба «Ордабасы» решением
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Бывший игрок футбольного клуба «Ордабасы» решением
В ходе судебного разбирательства было установлено, что Эльдар Бактыгалиев обманул 11 человек, выманив у них 1,5 млн тенге.
По информации суда, футболист обратился в приемные акимов Казыгуртского, Ордабасинского, Сайрамского, Шардаринского, Отырарского, Сузакского районов, президентов ФК «Ордабасы», Центрального
На суде Эльдар Бактыгалиев вину полностью признал, деньги вернул в полном объеме.
Суд признал его виновным по статьям «Мошенничество», «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и приговорил к трем годам заключения с отбыванием наказания в колонии средней безопасности.
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