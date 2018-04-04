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4 апреля, источник: Kazinform

Обманувший акимов бывший футболист осужден за мошенничество в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Бывший игрок футбольного клуба «Ордабасы» решением Аль-Фарабийского районного суда Шымкента приговорен к 3 годам заключения по обвинению в мошенничестве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Эльдар Бактыгалиев обманул 11 человек, выманив у них 1,5 млн тенге.

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По информации суда, футболист обратился в приемные акимов Казыгуртского, Ордабасинского, Сайрамского, Шардаринского, Отырарского, Сузакского районов, президентов ФК «Ордабасы», Центрального водно-спортивного комплекса, футбольного клуба «Кыран», а также директора областной филармонии. Представляясь сотрудником областного акимата, мошенник запросил якобы на благотворительные цели более 1 млн тенге. Войдя в доверие акимов и руководителей учреждений, он получил деньги на карточку.

На суде Эльдар Бактыгалиев вину полностью признал, деньги вернул в полном объеме.

Суд признал его виновным по статьям «Мошенничество», «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и приговорил к трем годам заключения с отбыванием наказания в колонии средней безопасности.

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