Обманувший акимов бывший футболист осужден за мошенничество в Шымкенте

Источник: Kazinform

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Эльдар Бактыгалиев обманул 11 человек, выманив у них 1,5 млн тенге.

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По информации суда, футболист обратился в приемные акимов Казыгуртского, Ордабасинского, Сайрамского, Шардаринского, Отырарского, Сузакского районов, президентов ФК «Ордабасы», Центрального водно-спортивного комплекса, футбольного клуба «Кыран», а также директора областной филармонии. Представляясь сотрудником областного акимата, мошенник запросил якобы на благотворительные цели более 1 млн тенге. Войдя в доверие акимов и руководителей учреждений, он получил деньги на карточку.

На суде Эльдар Бактыгалиев вину полностью признал, деньги вернул в полном объеме.