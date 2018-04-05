В Витебске на виадуке автомобиль насмерть сбил мужчину

Смертельное ДТП произошло около 21 часа на путепроводе, который соединяет ул. Некрасова с ул. Зеньковой (путепровод Металлистов). Под колеса автомобиля попал немолодой мужчина, личность которого пока не установлена.
За рулем джипа был водитель 1975 года рождения. По его словам, в темноте он не увидел человека, ударил по тормозам, когда перед машиной что-то мелькнуло. Но избежать наезда не удалось.
Водитель вызвал скорую помощь и ГАИ. Травмированный мужчина скончался по дороге в больницу.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа, инспекторы ГАИ обеспечивают безопасный проезд по путепроводу.
В автомобиле был видеорегистратор, записи которого изъяты и будут изучены. Ведется опрос свидетелей.
Правоохранители просят отозваться всех очевидцев ДТП.
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