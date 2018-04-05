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01:03 (мск), источник: РИА Новости

В Тюмени произошел пожар в магазине игрушек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр — РИА Новости, Ольга Ерачина. Площадь пожара в магазине игрушек Rich Family в Тюмени, по предварительным данным, составляет около 3 тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости в четверг представитель регионального управления МЧС РФ.

Пожар произошел в 00.15 местного времени (22.15 мск среды) на улице Кремлевская. В тушении задействованы 63 человека личного состава и 24 единицы спецтехники МЧС.

«Около того», — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о том, действительно ли площадь возгорания составляет 3 тысячи квадратных метров. Ранее о такой площади возгорания сообщалось на сайте телеканала РЕН ТВ.

По его словам, эта информация сейчас уточняется.

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