В Тюмени произошел пожар в магазине игрушек

Пожар произошел в 00.15 местного времени (22.15 мск среды) на улице Кремлевская. В тушении задействованы 63 человека личного состава и 24 единицы спецтехники МЧС.

«Около того», — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о том, действительно ли площадь возгорания составляет 3 тысячи квадратных метров. Ранее о такой площади возгорания сообщалось на сайте телеканала РЕН ТВ.