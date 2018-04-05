В Тюмени произошел пожар в магазине игрушек
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр — РИА Новости, Ольга Ерачина. Площадь пожара в магазине игрушек Rich Family в Тюмени, по предварительным данным, составляет около 3 тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости в четверг представитель регионального управления МЧС РФ.
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