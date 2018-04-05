Глава «Интеркоммерца» не зря обещал вернуться

Генпрокуратура России в ближайшее время направит в Чехию официальные документы для экстрадиции бывшего председателя правления обанкротившегося банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола еще год назад по обвинению в многомиллиардных хищениях активов банка накануне отзыва у него лицензии.
Сам банкир из-за границы требовал отменить его заочный арест, настаивая на своей невиновности, и обещал вернуться. Ранее бывшие подчиненные господина Бугаевского, обвинявшиеся в других махинациях, сбежали из-под домашних арестов в Москве накануне вынесения им приговора.
По предварительным данным, 50-летний Александр Бугаевский был задержан в Чехии местной полицией, так как на него имелся помеченный «красным углом» ордер Интерпола, подразумевающий немедленный арест для решения вопроса о возможной экстрадиции в страну—инициатора розыска. Любопытно, что беглый банкир попался якобы совершенно случайно при обычной проверке документов, в ходе которой появились подозрения в их подлинности, а потом и была установлена его личность. Об аресте господина Бугаевского сразу же уведомили штаб-квартиру Интерпола в Лионе, откуда информация поступила в российское НЦБ организации и Генпрокуратуру. В надзорном ведомстве уже начали готовить необходимые документы к переводу на чешский язык, чтобы инициировать процедуру экстрадиции банкира в Россию. Надо отметить, что между странами имеется соответствующий договор и, как показывает практика, серьезных препятствий для возвращения на родину объявленных в розыск лиц обычно не бывает.
По словам источников «Ъ», на данный момент Александр Бугаевский является обвиняемым по уголовному делу, которое ведут следователи ГСУ СКР. ЦБ лишил «Интеркоммерц» лицензии 8 февраля 2016 года за целый ряд нарушений законодательства. Уже через три дня после этого в МВД и СКР были направлены заявления о выявленных в действиях сотрудников банка признаках мошенничества (ст. 159 УК РФ), растраты (ст. 160 УК РФ), злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) и преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ). Еще через несколько дней к списку обвинений временная администрация добавила также подозрения в хищении ценных бумаг «Интеркоммерца». 30 марта 2016 года в отношении господина Бугаевского СКР возбудил первое уголовное дело об особо крупном мошенничестве.
Речь шла о махинациях, совершенных 21—25 января 2016 года, то есть непосредственно перед надвигавшимся крахом кредитного учреждения. Тогда, по версии СКР, предправления списал на счета подконтрольных ему и неким «не установленным следствием лицам» фирм €45 млн (около 3,9 млрд руб.) по фиктивным договорам купли-продажи валюты.
7 сентября того же года в отношении Александра Бугаевского появилось еще одно дело о мошенничестве — за хищение принадлежавших банку облигаций федерального займа номинальной стоимостью 7,925 млрд руб. В результате чего, как пояснили в АСВ как правопреемнике рухнувшего банка, «Интеркоммерцу» был причинен ущерб в виде этой суммы, к которой добавились почти 100 млн руб. выплаченной, но не полученной прибыли. Впрочем, сам Александр Бугаевский уехал из России еще до того, как стал подозреваемым.
Несмотря на то что его еще не искали, экс-банкир, как теперь полагают в правоохранительных органах, покинул Россию «неофициально» — на машине через Белоруссию. Во всяком случае, оперативники МВД, осуществляющие оперативное сопровождение расследования, не смогли найти отметок о пересечении господином Бугаевским границы РФ. Уже в декабре 2016 года бывший предправления «Интеркоммерца» был объявлен в международный розыск как лицо, скрывшееся от следствия. В марте прошлого года Басманный райсуд заочно арестовал банкира. А спустя несколько месяцев господин Бугаевский также стал подозреваемым и в особо крупной растрате, связанной с выдачей сомнительным компаниям крупных кредитов. Надо отметить, что на момент отзыва лицензии у банка, позже признанного арбитражным судом банкротом, дыра в его капитале оценивалась примерно в 65,2 млрд руб. Основные активы из «Интеркоммерца» были выведены, а в его кредитном портфеле числились в основном невозвратные займы на сумму около 48,8 млрд руб. Между тем, по оценкам АСВ, на начало марта этого года обязательства перед кредиторами находящегося в стадии ликвидации «Интеркоммерца» составляют без малого 86 млрд руб. При этом сам обанкротившийся банк признан потерпевшим в рамках уголовного дела и заявил к господину Бугаевскому гражданский иск почти на 4 млрд руб.
В ходе расследования уголовного дела господина Бугаевского следователи через суд наложили арест в качестве обеспечительных мер на обнаруженное имущество семьи банкира — квартиру в Москве, подмосковный коттедж и земельные участки, а также более 100 млн руб. на счетах.
Близкие экс-банкира — жена и дочери — через своих представителей пытались обжаловать эти решения суда, но безуспешно. Сам Александр Бугаевский передавал следователям через адвоката, что считает их действия незаконными, поясняя, что его не уведомляли о них надлежащим образом, а потому требовал отменить свой заочный арест и розыск. При этом он даже обещал добровольно вернуться в Россию и дать показания, но дальше разговоров дело не пошло. Адвокаты господина Бугаевского и его семьи вчера «Ъ» комментариев относительно сложившейся ситуации не предоставили.
Кстати, это не первый скандал, связанный с уголовным преследованием сотрудников банка «Интеркоммерц». Как рассказывал «Ъ», летом прошлого года Басманный суд вынес суровый приговор экс-менеджерам банка Антону Чернухину и Алексею Малахаеву, назначив им 16 и 13,5 года строгого режима соответственно. По данным раскрывшего их аферу ГУЭБиПК МВД, еще с 2014 года они являлись организаторами ОПС, занимавшегося незаконной обналичкой и выводом средств за рубеж. По данным Росфинмониторинга, за три года через них было прокачано как минимум 26 млрд руб., а прибыль дельцов составила не менее 313 млн руб. Оба предполагаемых главаря группы обнальщиков до оглашения приговора находились под домашним арестом. Правда, как оказалось, не слишком строгим, поскольку из-под него они попросту незаметно сбежали, не явившись в суд «с вещами». Причем, по некоторым данным, один из осужденных скрылся в Турции, попав в нее, как и его экс-шеф, транзитом через Минск, а другой обосновался в Израиле.
Сергей Сергеев
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