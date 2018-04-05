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10:25 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Глава «Интеркоммерца» не зря обещал вернуться

После ареста в Чехии его ждут с уголовным делом в России.

Источник: РИА "Новости"

Генпрокуратура России в ближайшее время направит в Чехию официальные документы для экстрадиции бывшего председателя правления обанкротившегося банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола еще год назад по обвинению в многомиллиардных хищениях активов банка накануне отзыва у него лицензии.

Сам банкир из-за границы требовал отменить его заочный арест, настаивая на своей невиновности, и обещал вернуться. Ранее бывшие подчиненные господина Бугаевского, обвинявшиеся в других махинациях, сбежали из-под домашних арестов в Москве накануне вынесения им приговора.

По предварительным данным, 50-летний Александр Бугаевский был задержан в Чехии местной полицией, так как на него имелся помеченный «красным углом» ордер Интерпола, подразумевающий немедленный арест для решения вопроса о возможной экстрадиции в страну—инициатора розыска. Любопытно, что беглый банкир попался якобы совершенно случайно при обычной проверке документов, в ходе которой появились подозрения в их подлинности, а потом и была установлена его личность. Об аресте господина Бугаевского сразу же уведомили штаб-квартиру Интерпола в Лионе, откуда информация поступила в российское НЦБ организации и Генпрокуратуру. В надзорном ведомстве уже начали готовить необходимые документы к переводу на чешский язык, чтобы инициировать процедуру экстрадиции банкира в Россию. Надо отметить, что между странами имеется соответствующий договор и, как показывает практика, серьезных препятствий для возвращения на родину объявленных в розыск лиц обычно не бывает.

По словам источников «Ъ», на данный момент Александр Бугаевский является обвиняемым по уголовному делу, которое ведут следователи ГСУ СКР. ЦБ лишил «Интеркоммерц» лицензии 8 февраля 2016 года за целый ряд нарушений законодательства. Уже через три дня после этого в МВД и СКР были направлены заявления о выявленных в действиях сотрудников банка признаках мошенничества (ст. 159 УК РФ), растраты (ст. 160 УК РФ), злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) и преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ). Еще через несколько дней к списку обвинений временная администрация добавила также подозрения в хищении ценных бумаг «Интеркоммерца». 30 марта 2016 года в отношении господина Бугаевского СКР возбудил первое уголовное дело об особо крупном мошенничестве.

Речь шла о махинациях, совершенных 21—25 января 2016 года, то есть непосредственно перед надвигавшимся крахом кредитного учреждения. Тогда, по версии СКР, предправления списал на счета подконтрольных ему и неким «не установленным следствием лицам» фирм €45 млн (около 3,9 млрд руб.) по фиктивным договорам купли-продажи валюты.

7 сентября того же года в отношении Александра Бугаевского появилось еще одно дело о мошенничестве — за хищение принадлежавших банку облигаций федерального займа номинальной стоимостью 7,925 млрд руб. В результате чего, как пояснили в АСВ как правопреемнике рухнувшего банка, «Интеркоммерцу» был причинен ущерб в виде этой суммы, к которой добавились почти 100 млн руб. выплаченной, но не полученной прибыли. Впрочем, сам Александр Бугаевский уехал из России еще до того, как стал подозреваемым.

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Несмотря на то что его еще не искали, экс-банкир, как теперь полагают в правоохранительных органах, покинул Россию «неофициально» — на машине через Белоруссию. Во всяком случае, оперативники МВД, осуществляющие оперативное сопровождение расследования, не смогли найти отметок о пересечении господином Бугаевским границы РФ. Уже в декабре 2016 года бывший предправления «Интеркоммерца» был объявлен в международный розыск как лицо, скрывшееся от следствия. В марте прошлого года Басманный райсуд заочно арестовал банкира. А спустя несколько месяцев господин Бугаевский также стал подозреваемым и в особо крупной растрате, связанной с выдачей сомнительным компаниям крупных кредитов. Надо отметить, что на момент отзыва лицензии у банка, позже признанного арбитражным судом банкротом, дыра в его капитале оценивалась примерно в 65,2 млрд руб. Основные активы из «Интеркоммерца» были выведены, а в его кредитном портфеле числились в основном невозвратные займы на сумму около 48,8 млрд руб. Между тем, по оценкам АСВ, на начало марта этого года обязательства перед кредиторами находящегося в стадии ликвидации «Интеркоммерца» составляют без малого 86 млрд руб. При этом сам обанкротившийся банк признан потерпевшим в рамках уголовного дела и заявил к господину Бугаевскому гражданский иск почти на 4 млрд руб.

В ходе расследования уголовного дела господина Бугаевского следователи через суд наложили арест в качестве обеспечительных мер на обнаруженное имущество семьи банкира — квартиру в Москве, подмосковный коттедж и земельные участки, а также более 100 млн руб. на счетах.

Близкие экс-банкира — жена и дочери — через своих представителей пытались обжаловать эти решения суда, но безуспешно. Сам Александр Бугаевский передавал следователям через адвоката, что считает их действия незаконными, поясняя, что его не уведомляли о них надлежащим образом, а потому требовал отменить свой заочный арест и розыск. При этом он даже обещал добровольно вернуться в Россию и дать показания, но дальше разговоров дело не пошло. Адвокаты господина Бугаевского и его семьи вчера «Ъ» комментариев относительно сложившейся ситуации не предоставили.

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Кстати, это не первый скандал, связанный с уголовным преследованием сотрудников банка «Интеркоммерц». Как рассказывал «Ъ», летом прошлого года Басманный суд вынес суровый приговор экс-менеджерам банка Антону Чернухину и Алексею Малахаеву, назначив им 16 и 13,5 года строгого режима соответственно. По данным раскрывшего их аферу ГУЭБиПК МВД, еще с 2014 года они являлись организаторами ОПС, занимавшегося незаконной обналичкой и выводом средств за рубеж. По данным Росфинмониторинга, за три года через них было прокачано как минимум 26 млрд руб., а прибыль дельцов составила не менее 313 млн руб. Оба предполагаемых главаря группы обнальщиков до оглашения приговора находились под домашним арестом. Правда, как оказалось, не слишком строгим, поскольку из-под него они попросту незаметно сбежали, не явившись в суд «с вещами». Причем, по некоторым данным, один из осужденных скрылся в Турции, попав в нее, как и его экс-шеф, транзитом через Минск, а другой обосновался в Израиле.

Сергей Сергеев

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