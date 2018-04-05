В Приморье осудили местного жителя, напавшего на полицейского
Ему назначили наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы условно.
Ему назначили наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы условно.
В Артеме вынесен приговор местному жителю, применившему насилие в отношении сотрудника полиции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Ранее, в январе 2018 года в полицию Артема поступило сообщение о краже по улице Сучанской.
Позже сотрудники полиции установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 28-летний житель Артема, ранее судимый за преступления имущественного характера. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
В СО СК РФ возбудили уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса Российской Федерации (Применение насилия в отношении представителя власти).
Подсудимого признали виновным и назначили ему наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.
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