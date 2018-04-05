Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея»
Назван лучший автомобиль в мире
Болельщик шел на матч 6 дней, чтобы помочь больной девочке
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Колин Фаррелл лег в реабилитационную клинику
Финны, литовцы и эстонцы покупают алкоголь в соседних странахПотому что в странах Балтии идет борьба с пьянством: правительства поднимают акцизы, чтобы сократить потребление спиртного
СМИ США обвинили Британию и весь Запад в «шельмовании» России
Нетребко с семьей выставили из театра в Лондоне
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
Слободян: возможности Киева в Черном море адекватны угрозам
СМИ: новое фото Волочковой назвали "пошлостью"
Валерий Леонтьев стал неузнаваем из-за пластики
Бренд Gosha Rubchinskiy прекратил существование
Против ВИЧ-отрицательницы возбудили дело после смерти ее дочери
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
10Скончался Сергей Мавроди
11Акции в память о погибших в Кемерово
03:55 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье осудили местного жителя, напавшего на полицейского

Ему назначили наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы условно.

В Артеме вынесен приговор местному жителю, применившему насилие в отношении сотрудника полиции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Артему.

Ранее, в январе 2018 года в полицию Артема поступило сообщение о краже по улице Сучанской.

Позже сотрудники полиции установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 28-летний житель Артема, ранее судимый за преступления имущественного характера. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Подозреваемого решили доставить в отдел, однако мужчина стал сопротивляться и напал на полицейского, причинив ему телесные повреждения.

В СО СК РФ возбудили уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса Российской Федерации (Применение насилия в отношении представителя власти).

Подсудимого признали виновным и назначили ему наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Детский сад во Владивостоке едва не вспыхнул ...
В Приморье по подъездам и торговым центрам разыскивают школьника ...
Джонсон назвал «нелепым» российское предложение в ОЗХО
Турист обнаружил на пляже в Таиланде неизвестное животное
В Бахрейне нашли нефтяной запас России
Что будет, если суровому коту добавить морщин (фото)
В США нашли шпионские устройства, прослушивающие разговоры
СМИ: Вашингтон может ввести санкции против российских олигархов
Почему финны и эстонцы ездят за алкоголем в соседние страны
Спорт
Атака «Спартака» сокрушила Самару Красно-белые уверенно обыграли «Крылья Советов» в перенесенном матче четвертьфинала Кубка России и вышли в следующую стадию турнира
Авто
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем) В Китае начался ажиотаж вокруг собственной автоистории: открываются музеи и растут частные коллекции
Hi-Tech
ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей Половина интернет-пользователей в России сознательно отключала доступ к сети на день или более...
Кино
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея» Народная артистка СССР рассказала о праздновании Дня рождения, а также поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью
Недвижимость
В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа
«Затерявшиеся в недрах Петербурга»: 5 необычных зданий зодчего Баниге
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Сергей Жуков показал взрослую красавицу-дочь от первого брака Многие фанаты не знали, что у музыканта четверо детей.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь