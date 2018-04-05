В Приморье осудили местного жителя, напавшего на полицейского

В Артеме вынесен приговор местному жителю, применившему насилие в отношении сотрудника полиции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Артему.

Ранее, в январе 2018 года в полицию Артема поступило сообщение о краже по улице Сучанской.

Позже сотрудники полиции установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 28-летний житель Артема, ранее судимый за преступления имущественного характера. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Подозреваемого решили доставить в отдел, однако мужчина стал сопротивляться и напал на полицейского, причинив ему телесные повреждения.

В СО СК РФ возбудили уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса Российской Федерации (Применение насилия в отношении представителя власти).