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03:58 (мск), источник: ДЕЙТА

Сторонник Навального во Владивостоке попал в СИЗО из-за репоста в Telegram

Житель Приморского края и сторонник Алексея Навального Дмитрий Третьяков останется в СИЗО, сообщает DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

Гражданин задержан по подозрению в призывах в экстремизму после репоста сообщений в Telegram. Фрунзенский районный суд Владивостока избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Как сообщает страница штаба Навального во Владивостоке, Третьякова задержали «за репост сообщений от 13 июня 2017 года из Telegram-канала Аркадия Бабченко в открытую владивостокскую Telegram-группу митингов против коррупции».

Активист остаётся в СИЗО, пока идёт следствие.

Михаил Грач.

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