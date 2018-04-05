Сторонник Навального во Владивостоке попал в СИЗО из-за репоста в Telegram
Житель Приморского края и сторонник Алексея Навального Дмитрий Третьяков останется в СИЗО, сообщает DEITA. RU.
Житель Приморского края и сторонник Алексея Навального Дмитрий Третьяков останется в СИЗО, сообщает DEITA. RU.
Гражданин задержан по подозрению в призывах в экстремизму после репоста сообщений в Telegram. Фрунзенский районный суд Владивостока избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Как сообщает страница штаба Навального во Владивостоке, Третьякова задержали «за репост сообщений от 13 июня 2017 года из
Активист остаётся в СИЗО, пока идёт следствие.
Михаил Грач.
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