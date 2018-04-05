Задымление в детском саду напугало жителей Владивостока

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/N0nyDbPcchc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В течение пяти минут после появления дыма на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев. Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе главного управления МЧС России по Приморскому краю, за территорией детского сада по улице Сахалинская, 61 горел бытовой мусор. Размер костра не превышал полуметра. Утром помещения детского учреждения проветривали, дым проник вовнутрь, в результате чего и сработала автоматическая пожарная сигнализация — дымодатчики.

«Дымоизвещатели сработали оперативно, что говорит о хорошей противопожарной системе», — рассказал руководитель пресс-службы Михаил Исаметов.

После проведённой разведки стало ясно, что ни на территории детского садика, ни внутри помещения очагов возгорания не было.