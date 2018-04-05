Задымление в детском саду напугало жителей Владивостока
Утро четверга, 5 апреля, во Владивостоке началось с происшествия в детском саду. Очевидцы сообщили о задымлении дошкольного учреждения. С их слов, очаг возгорания якобы находился в подвале, откуда и шёл дым, сообщает РИА «Восток-Медиа».
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