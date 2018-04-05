В Кавалеровском районе введен особый противопожарный режим
Постановлением администрации Кавалеровского района в среду, 4 апреля, на территории муниципалитета введен особый противопожарный режим. Сегодня силы, задействованные здесь на тушении пожаров, насчитывают 137 человек. В районе задействованы 26 единиц техники, сообщает «Вести: Приморье».
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