В Кавалеровском районе введен особый противопожарный режим

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Напомним, на время введения особого противопожарного режима запрещено разведение открытого огня и сжигание мусора, проведение в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ, запрещено посещать леса.

Также введение противопожарного режима ведет к увеличению наказаний за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

За прошедшие сутки в Приморье ликвидировано шесть лесных пожаров в Лесозаводском городском округе, Дальнереченском, Кавалеровском, Михайловском, Надеждинском и Черниговском районах. Локалиновано шесть лесных пожаров в Кавалеровском, Ханкайском районах и Уссурийском городском округе.