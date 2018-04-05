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04:18 (мск), источник: Губерния онлайн

Комсомольчанка украла драгоценности у собственной матери

Уголовное дело о краже украшений отправилось в суд в Комсомольске-на-Амуре. На скамье подсудимых окажется 19-летняя девушка, которая, по данным следствия, украла у матери золотые украшения стоимостью 90 тысяч рублей.

Пока женщины не было дома, ее дочь достала из шкатулки колье, браслет и кольцо. Драгоценности девушка сдала в ломбард, а деньги потратила. Судить ее будут по части 2 статьи 158 УК — «Кража». Обвиняемая находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Хабаровскому краю.

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