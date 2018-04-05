Комсомольчанка украла драгоценности у собственной матери
Уголовное дело о краже украшений отправилось в суд в
Уголовное дело о краже украшений отправилось в суд в
Пока женщины не было дома, ее дочь достала из шкатулки колье, браслет и кольцо. Драгоценности девушка сдала в ломбард, а деньги потратила. Судить ее будут по части 2 статьи 158 УК — «Кража». Обвиняемая находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
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