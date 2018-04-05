Популяция опасных хищников в Хабаровском крае выросла вдвое

Данные мониторинга, ежегодно проводимого сотрудниками министерства природных ресурсов Хабаровского края, показали двукратное увеличение в регионе числа волков и медведей за последние 10 лет. Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в краевом комитете охотничьего хозяйства, поголовье хищников не превышает опасных для населения цифр, при достижении которых ведомство получит право вмешаться в ситуацию.

— По собранным данным, в 2008 году в крае было около 895 волков и 9 тыс медведей, — рассказал начальник отдела государственного мониторинга и использования охотничьих ресурсов Сергей Гугушкин. — Сведения за 2017 год следующие: волков примерно 2350, из них 370 в Охотском районе, и более 17 тыс бурых медведей. Домашнее оленеводство всегда вызывало увеличение числа хищников вокруг стад, для зверей это один из самых лёгких видов добычи и в этом отношении медведи наносят даже больший ущерб, чем волки.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт побывал в стойбище оленеводов-кочевников вблизи села Арка Охотского района. На эвенской стоянке оказалась группа семей, которые в числе прочего пожаловались главе региона на волков, которые не позволяют увеличивать поголовье.

— Есть два основных способа бороться с волками — это отстрел с использованием авиации или яд, — продолжает Сергей Гугушкин. — Вертолёт стоит 200 тыс рублей в час — это очень дорого, и деньги на эти цели в бюджете края не предусмотрены. Яд запрещён, потому что действует не только на хищных зверей, но и в целом на экосистему. Ситуацию можно исправить, если выплачивать охотникам вознаграждение за каждого добытого волка-самца и волчицу в пределах 15−20 тыс рублей за голову, но этого в Хабаровском крае нет. Действующее законодательство не позволяет краевому министерству природных ресурсов принять такое решение: поголовье хищников не превышает цифр, при которых их численность можно будет сократить.

То же самое касается и медведей — отстрелы не проводятся, пока эти виды не станут объективной опасностью для населения или сельскохозяйственных животных. Кроме того, сейчас в России действует не совсем продуманная система финансирования сферы регулирования численности хищников. По ней субъектам Федерации на западе страны выделяется больше средств из-за числа жителей. В Хабаровском крае население меньше, территория огромна, а денег из госбюджета не так много, как на Тульскую область, к примеру.

— В центральном регионе на одного охотинспектора приходится 12 тыс гектар, а в Хабаровском крае это 250 тыс гектар, — говорит Сергей Гугушкин. — Когда нет федерального финансирования, субъекту очень сложно изыскать средства на регулирование численности хищников, есть гораздо более важные и социально значимые вещи. Заместитель председателя комитета охотничьего хозяйства Леонид Иванов выезжает в Охотск, назначена встреча с администрацией района, с оленеводами, будут обсуждать, как эту ситуацию выправлять. Может, какие-то деньги на эти цели предусмотрены у минсельхоза.