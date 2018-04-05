Популяция опасных хищников в Хабаровском крае выросла вдвое
У охотников нет материальных стимулов, чтобы сокращать поголовье волков и медведей.
У охотников нет материальных стимулов, чтобы сокращать поголовье волков и медведей.
Данные мониторинга, ежегодно проводимого сотрудниками министерства природных ресурсов Хабаровского края, показали двукратное увеличение в регионе числа волков и медведей за последние 10 лет. Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в краевом комитете охотничьего хозяйства, поголовье хищников не превышает опасных для населения цифр, при достижении которых ведомство получит право вмешаться в ситуацию.
— По собранным данным, в 2008 году в крае было около 895 волков и 9 тыс медведей, — рассказал начальник отдела государственного мониторинга и использования охотничьих ресурсов Сергей Гугушкин. — Сведения за 2017 год следующие: волков примерно 2350, из них 370 в Охотском районе, и более 17 тыс бурых медведей. Домашнее оленеводство всегда вызывало увеличение числа хищников вокруг стад, для зверей это один из самых лёгких видов добычи и в этом отношении медведи наносят даже больший ущерб, чем волки.
Напомним, на прошлой неделе губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт побывал в стойбище
— Есть два основных способа бороться с волками — это отстрел с использованием авиации или яд, — продолжает Сергей Гугушкин. — Вертолёт стоит 200 тыс рублей в час — это очень дорого, и деньги на эти цели в бюджете края не предусмотрены. Яд запрещён, потому что действует не только на хищных зверей, но и в целом на экосистему. Ситуацию можно исправить, если выплачивать охотникам вознаграждение за каждого добытого
— В центральном регионе на одного охотинспектора приходится 12 тыс гектар, а в Хабаровском крае это 250 тыс гектар, — говорит Сергей Гугушкин. — Когда нет федерального финансирования, субъекту очень сложно изыскать средства на регулирование численности хищников, есть гораздо более важные и социально значимые вещи. Заместитель председателя комитета охотничьего хозяйства Леонид Иванов выезжает в Охотск, назначена встреча с администрацией района, с оленеводами, будут обсуждать, как эту ситуацию выправлять. Может,
По словам специалиста, поголовье волков и медведей растёт ещё и потому, что у охотников нет материальной заинтересованности. Промысел одного медведя на общедоступных угодьях обойдётся вместе с госпошлиной в 3650 рублей, а если участок отнесён к «закреплённым» прибавляется ещё и стоимость путёвки, которая может стоить и 10 тыс рублей. Как ни странно,
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