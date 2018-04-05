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06:53 (мск), источник: Om1.ru

В Омске рабочего на стройке затянуло в бетономешалку

Спасти мужчину не удалось, он погиб.

Трагедия произошла накануне, в Ленинском округе. Рабочие ООО «Профи» выполняли строительные работы в Порт-Артуре. Во время работы у них перестала работать бетономешалка.

Один из работников решил посмотреть, что произошло, когда машина вдруг включилась. Мужчину затянуло внутрь, коллеги не смогли спасти его вовремя. Работник скончался.

По факту случившегося следователи следственного отдела по Ленинскому округу Су СКР по Омской области проводят проверку.

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