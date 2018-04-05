В Омске рабочего на стройке затянуло в бетономешалку

Трагедия произошла накануне, в Ленинском округе. Рабочие ООО «Профи» выполняли строительные работы в Порт-Артуре. Во время работы у них перестала работать бетономешалка.

Один из работников решил посмотреть, что произошло, когда машина вдруг включилась. Мужчину затянуло внутрь, коллеги не смогли спасти его вовремя. Работник скончался.