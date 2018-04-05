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04:51 (мск), источник: Вести Приморье

В ДВФУ из-за пожарной тревоги эвакуирована часть центрального корпуса

Пожарная тревога прозвучала в ДВФУ на о. Русский в 10.10. Весь персонал и студенты были эвакуированы из здания одного из корпусов и через пять минут уже находились на крыльце здания.

Источник: Вести Приморье

Как рассказали «Вестям: Приморье» очевидцы, пожарные машины приехали на место ЧП через 23 минуты. Также сообщается, что все пожарные выходы были закрыты, покинуть здание можно было только через центральный вход.

Как оказалось, задымление произошло в корпусе Е: в одной из лабораторий кафедры электроники и средств связи студенты воткнули один удлинитель в другой, и произошло короткое замыкание.

Сейчас студенты и персонал вернулись обратно в здание.

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