В ДВФУ из-за пожарной тревоги эвакуирована часть центрального корпуса
Пожарная тревога прозвучала в ДВФУ на о. Русский в 10.10. Весь персонал и студенты были эвакуированы из здания одного из корпусов и через пять минут уже находились на крыльце здания.
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