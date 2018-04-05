Молодая жительница Бердска погибла на железнодорожном перегоне
Тело женщины нашли ночью у обочины железнодорожного пути.
Тело женщины нашли ночью у обочины железнодорожного пути.
Следователи начали проверку по факту смерти 25-летней жительницы Бердска на железнодорожном перегоне перегоне «ст. Бердск — ст. Искитим». Трагедия произошла в ночь на 31 марта.
— У обочины железнодорожного пути на 52 километре пикет № 4 перегона «ст. Бердск — ст. Искитим» обнаружен труп женщины с явными признаками железнодорожного травмирования. В настоящее время личность пострадавшей установлена, — рассказывают в
Во время проверки следователям предстоит установить все обстоятельств произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.
В ведомстве в очередной раз обращает внимание людей на то, что железная дорога является источником повышенной опасности. А пренебрежение правилами поведения на железной дороге может стать причиной трагедии.
— Необходимо помнить, что железнодорожные пути предназначены исключительно для передвижения поездов, — говорят в
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