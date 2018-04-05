Молодая жительница Бердска погибла на железнодорожном перегоне

Следователи начали проверку по факту смерти 25-летней жительницы Бердска на железнодорожном перегоне перегоне «ст. Бердск — ст. Искитим». Трагедия произошла в ночь на 31 марта.

— У обочины железнодорожного пути на 52 километре пикет № 4 перегона «ст. Бердск — ст. Искитим» обнаружен труп женщины с явными признаками железнодорожного травмирования. В настоящее время личность пострадавшей установлена, — рассказывают в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

Во время проверки следователям предстоит установить все обстоятельств произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

В ведомстве в очередной раз обращает внимание людей на то, что железная дорога является источником повышенной опасности. А пренебрежение правилами поведения на железной дороге может стать причиной трагедии.