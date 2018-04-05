Власти назвали замечания к пожарной безопасности одного из ТЦ Новосибирска

Но ни смерти десятков человек в торговом центре Кемерово, ни сегодняшнее ЧП в столице страны никак не могут заставить задуматься — тех, кто работает в сфере обслуживания, тех, кто зарабатывает на этом бизнесе огромные деньги, — о том, что пора всё исправлять, иначе беда, рано или поздно. Что ещё нужно проверить, если, даже зная о приезде проверяющих, новосибирский торговый центр сегодня умудрился удивить не только нашего корреспондента.
«Голден Парк»: типовое здание современного торгового центра, три этажа. О сегодняшнем визите здесь знали заранее — казалось бы, подготовились. Но нарушения долго искать не пришлось: первое — у порога. А это кинозал. В «Зимней вишне» двери во время сеанса были закрыты, в «Голден парке» — открыты… наполовину. Детская площадка. Юные сотрудницы.
Почему просят покинуть здание только сотрудников — еще одно замечание от комиссии. «Это мелочь», — парирует руководство торгового центра. Сколько нужно трагедий, чтобы владельцы таких зданий поняли, что «мелочей» в пожарной безопасности не бывает и что их задача — в том числе, отвечать за жизни посетителей?
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