Власти назвали замечания к пожарной безопасности одного из ТЦ Новосибирска

Но ни смерти десятков человек в торговом центре Кемерово, ни сегодняшнее ЧП в столице страны никак не могут заставить задуматься — тех, кто работает в сфере обслуживания, тех, кто зарабатывает на этом бизнесе огромные деньги, — о том, что пора всё исправлять, иначе беда, рано или поздно. Что ещё нужно проверить, если, даже зная о приезде проверяющих, новосибирский торговый центр сегодня умудрился удивить не только нашего корреспондента.

«Голден Парк»: типовое здание современного торгового центра, три этажа. О сегодняшнем визите здесь знали заранее — казалось бы, подготовились. Но нарушения долго искать не пришлось: первое — у порога. А это кинозал. В «Зимней вишне» двери во время сеанса были закрыты, в «Голден парке» — открыты… наполовину. Детская площадка. Юные сотрудницы.

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