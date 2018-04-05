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06:57 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Власти назвали замечания к пожарной безопасности одного из ТЦ Новосибирска

События, которые произошли в Москве (а там загорелся торговый центр, эвакуировали около шестисот человек, один погиб), вновь показали: проверки, которые начались по всей стране, в том числе и в Новосибирске, не просто нужны — они как воздух необходимы.

Но ни смерти десятков человек в торговом центре Кемерово, ни сегодняшнее ЧП в столице страны никак не могут заставить задуматься — тех, кто работает в сфере обслуживания, тех, кто зарабатывает на этом бизнесе огромные деньги, — о том, что пора всё исправлять, иначе беда, рано или поздно. Что ещё нужно проверить, если, даже зная о приезде проверяющих, новосибирский торговый центр сегодня умудрился удивить не только нашего корреспондента.

«Голден Парк»: типовое здание современного торгового центра, три этажа. О сегодняшнем визите здесь знали заранее — казалось бы, подготовились. Но нарушения долго искать не пришлось: первое — у порога. А это кинозал. В «Зимней вишне» двери во время сеанса были закрыты, в «Голден парке» — открыты… наполовину. Детская площадка. Юные сотрудницы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Почему просят покинуть здание только сотрудников — еще одно замечание от комиссии. «Это мелочь», — парирует руководство торгового центра. Сколько нужно трагедий, чтобы владельцы таких зданий поняли, что «мелочей» в пожарной безопасности не бывает и что их задача — в том числе, отвечать за жизни посетителей?

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