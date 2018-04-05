В Омске сошел с рельсов поезд
Авария произошла во время маневров.
Авария произошла во время маневров.
Накануне вечером, 4 апреля, около 18:20, на железнодорожных путях в районе станции Омск — Северный, рядом с улицей Завертяева, сошел с рельсов тепловоз с двумя вагонами. Авария произошла на путях необщего пользования во время маневровых работ.
Как сообщили порталу Om1.ru в службе корпоративных коммуникаций
«Западно-Сибирская железная дорога работает в штатном режиме», — сообщили в филиале РЖД. Добавим, что подъездные пути и подвижной состав не принадлежат РЖД, а являются собственностью промышленного предприятия.
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