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06:58 (мск), источник: Om1.ru

В Омске сошел с рельсов поезд

Авария произошла во время маневров.

Накануне вечером, 4 апреля, около 18:20, на железнодорожных путях в районе станции Омск — Северный, рядом с улицей Завертяева, сошел с рельсов тепловоз с двумя вагонами. Авария произошла на путях необщего пользования во время маневровых работ.

Как сообщили порталу Om1.ru в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», в результате ЧП никто не пострадал, тепловоз и вагоны не перевернулись, инфраструктура не была повреждена.

«Западно-Сибирская железная дорога работает в штатном режиме», — сообщили в филиале РЖД. Добавим, что подъездные пути и подвижной состав не принадлежат РЖД, а являются собственностью промышленного предприятия.

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