В Омске сошел с рельсов поезд

Накануне вечером, 4 апреля, около 18:20, на железнодорожных путях в районе станции Омск — Северный, рядом с улицей Завертяева, сошел с рельсов тепловоз с двумя вагонами. Авария произошла на путях необщего пользования во время маневровых работ.

Как сообщили порталу Om1.ru в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», в результате ЧП никто не пострадал, тепловоз и вагоны не перевернулись, инфраструктура не была повреждена.