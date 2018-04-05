В Иркутском районе внук ограбил бабушку

Как сообщает 4 апреля 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, одному из подозреваемых жертва преступления приходится бабушкой. Внук неоднократно был судим и несколько лет назад освободился из мест лишения свободы.

По версии полицейских, около 13.00 3 апреля задержанные выхватили у пенсионерки сумку с деньгами и скрылись на машине. Полицейским удалось установить марку и модель автомобиля грабителей. Для задержания налётчиков вводился план-перехват. Сыщики выяснили, что машина может находиться Ленинском округе Иркутска, где её и обнаружили сотрудники ГИБДД, пока она находилась в боксе автомойки. Правоохранители задержали 25-летнего водителя, в дальнейшем сотрудники уголовного розыска задержали его вероятного подельника — 21-летнего безработного иркутянина.