В Иркутском районе внук ограбил бабушку
В Иркутске полицейские 21-летнего и 25-летнего мужчин, подозреваемых в ограблении 70-летней женщины в пос. Мельничная Падь Иркутского района.
В Иркутске полицейские 21-летнего и 25-летнего мужчин, подозреваемых в ограблении 70-летней женщины в пос. Мельничная Падь Иркутского района.
Как сообщает 4 апреля 2018 года
По версии полицейских, около 13.00 3 апреля задержанные выхватили у пенсионерки сумку с деньгами и скрылись на машине. Полицейским удалось установить марку и модель автомобиля грабителей. Для задержания налётчиков вводился
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». Молодые люди задержаны в порядке статьи 91
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