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06:02 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае взорвали лед в русле реки Кан

Взрывные работы провели в черте Зеленогорска.

Специалисты взорвали лед в русле реки, чтобы предотвратить заторы. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Красноярскому краю.

Взрывными работами занимались сотрудники компании «Кузбасспецвзрыв». Безопасность местных жителей во время опасных работ на реке обеспечивали сотрудники МЧС, полиции и краевого учреждения «Спасатель».

С помощью подрывных работ в русле реки произойдет разрыхление ледового покрова, уточняют специалисты. Лед пойдет по реке беспрепятственно, это поможет избежать подтопления низменных участков в ЗАТО Зеленогорск.

В пресс-службе главного управления МЧС по Красноярскому краю сообщили, что общая ситуация в регионе под контролем. Города и села не подтоплены.

Также на Красноярской ГРЭС-2 проводят и ледокольные работы от гидроузла вверх по течению реки Кан. Колет лед буксир-ледокол «Иван Поддубный». В этом году ледокол очищает русло реки ото льда на участке от Красноярской ГРЭС-2 до поворота на Зеленогорск, отметили в МЧС.

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