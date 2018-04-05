В Красноярском крае взорвали лед в русле реки Кан

Специалисты взорвали лед в русле реки, чтобы предотвратить заторы. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Красноярскому краю.

Взрывными работами занимались сотрудники компании «Кузбасспецвзрыв». Безопасность местных жителей во время опасных работ на реке обеспечивали сотрудники МЧС, полиции и краевого учреждения «Спасатель».

С помощью подрывных работ в русле реки произойдет разрыхление ледового покрова, уточняют специалисты. Лед пойдет по реке беспрепятственно, это поможет избежать подтопления низменных участков в ЗАТО Зеленогорск.

В пресс-службе главного управления МЧС по Красноярскому краю сообщили, что общая ситуация в регионе под контролем. Города и села не подтоплены.