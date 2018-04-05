В Красноярском крае взорвали лед в русле реки Кан
Взрывные работы провели в черте Зеленогорска.
Взрывные работы провели в черте Зеленогорска.
Специалисты взорвали лед в русле реки, чтобы предотвратить заторы. Об этом сообщает
Взрывными работами занимались сотрудники компании «Кузбасспецвзрыв». Безопасность местных жителей во время опасных работ на реке обеспечивали сотрудники МЧС, полиции и краевого учреждения «Спасатель».
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Также на Красноярской ГРЭС-2 проводят и ледокольные работы от гидроузла вверх по течению реки Кан. Колет лед
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