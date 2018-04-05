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05:56 (мск), источник: Baikal-info.ru

За хищение более 3,5 млн рублей осудили чиновника в Чунском районе

Наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в 200 тыс. рублей назначил Чунский районный суд бывшему сотруднику администрации Чунского района, который похитил более 3,5 млн рублей из бюджета Иркутской области.

Как сообщает 4 апреля 2018 года пресс-служба суда, гражданин Мазур совершил преступление, занимая пост главного специалиста отдела по предоставлению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг финансового управления администрации. Установлено, что он вносил заведомо ложные сведения в реестры получателей субсидий.

В судебном заседании подсудимый признал вину, раскаялся, частично возместил причиненный ущерб.

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