За хищение более 3,5 млн рублей осудили чиновника в Чунском районе

За хищение более 3,5 млн рублей осудили чиновника в Чунском районе

Наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в 200 тыс. рублей назначил Чунский районный суд бывшему сотруднику администрации Чунского района, который похитил более 3,5 млн рублей из бюджета Иркутской области.