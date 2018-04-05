За хищение более 3,5 млн рублей осудили чиновника в Чунском районе
Наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в 200 тыс. рублей назначил Чунский районный суд бывшему сотруднику администрации Чунского района, который похитил более 3,5 млн рублей из бюджета Иркутской области.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.