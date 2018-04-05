В Шушенском районе Красноярского края опекун присваивала деньги подопечного
Таким образом, за два года женщина потратила на себя 150 тысяч рублей.
Таким образом, за два года женщина потратила на себя 150 тысяч рублей.
По информации прокуратуры Шушенского района,
Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье присвоение чужого имущества вверенного виновному с причинением значительного ущерба.
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