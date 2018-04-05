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05:54 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Шушенском районе Красноярского края опекун присваивала деньги подопечного

Таким образом, за два года женщина потратила на себя 150 тысяч рублей.

По информации прокуратуры Шушенского района, женщина-опекун на протяжении двух лет получала через почтальона пенсию несовершеннолетнего ребенка. Но вместо того, чтобы положить пенсию на расчетный счет ребенка предпочитала использовать их по собственному усмотрению. Чтобы скрыть факт присвоения средств, опекун при составлении отчета об управлении имуществом несовершеннолетнего, не указывала сумму начисленной опекаемому и полученной ею пенсии, на чем и попалась.

Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье присвоение чужого имущества вверенного виновному с причинением значительного ущерба.

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