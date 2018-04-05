В Омске рассыпается пятиэтажка — видео

Как ранее сообщал «СуперОмск», этот дом в апреле 2017 года был признан аварийным, причем управляющей компании пришлось добиваться этого через суд. Вполне вероятное, стена рушится из-за сырости. На кадрах видно, что окно вокруг обвала кирпича заделано, что может говорить о наличии душевой в том месте.