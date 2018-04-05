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07:06 (мск), источник: СуперОмск

В Омске рассыпается пятиэтажка — видео

Дом № 55 по улице 20 Партсъезда, что в Советском округе Омска вновь попала в сферу внимания благодаря своей сыпучести.

Кирпичная стена, часть которой выпала ранее, продолжает рушиться. На этот раз отвались оконная перемычка.

За разрушением дома стали следить с конца марта 2018 года, когда пошли первые разрушения кладки.

Как ранее сообщал «СуперОмск», этот дом в апреле 2017 года был признан аварийным, причем управляющей компании пришлось добиваться этого через суд. Вполне вероятное, стена рушится из-за сырости. На кадрах видно, что окно вокруг обвала кирпича заделано, что может говорить о наличии душевой в том месте.

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