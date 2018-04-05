В Игарке Красноярского края полиция за разбой задержала двух мужчин
После совместного распития, джентльмены предложили другу отдать им деньги и банковскую карту.
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После совместного распития, джентльмены предложили другу отдать им деньги и банковскую карту.
Трое мужчин совместно распивали напитки до тех пор, пока гости не предложили хозяину в приказной форме отдать им деньги и банковскую карту. Тот не согласился, за что и был немедленно избит собутыльниками. Вскоре «бойцов» задержала полиция, один из которых оказался ранее судимым. Теперь за разбой им грозит до 15 лет лишения свободы.
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