В Игарке Красноярского края полиция за разбой задержала двух мужчин

Трое мужчин совместно распивали напитки до тех пор, пока гости не предложили хозяину в приказной форме отдать им деньги и банковскую карту. Тот не согласился, за что и был немедленно избит собутыльниками. Вскоре «бойцов» задержала полиция, один из которых оказался ранее судимым. Теперь за разбой им грозит до 15 лет лишения свободы.