«Люди аплодировали приемам Аллахверанова». Свидетель рассказал новые подробности драки, в которой погиб Андрей Драчев

Источник: Комсомольская правда

«ГРЯЗНЫЕ» ПРИЕМЫ.

В Хабаровском краевом суде продолжается рассмотрение громкого уголовного дела в отношении Анара Аллахверанова, которого следствие обвиняет в убийстве чемпиона России по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Предварительные слушания начались еще 15 января, с тех пор в зале суда побывало немало свидетелей, которые рассказывали ранее неизвестные подробности и обстоятельства утра, в которое произошла смертельная драка. На заседании, прошедшем 3 апреля, выступил еще один свидетель конфликта, закончившегося смертью именитого спортсмена. Как и предыдущие свидетели, он рассказал, что зачинщиком драки был именно Аллахверанов.

— Я видел, как Анар и Андрей обменивались номерами после первой стычки, хотели встретиться в другой день и выяснить отношения, — рассказывает свидетель. — Анар говорил на повышенных тонах, Андрей был спокоен, и тогда Аллахверанов ударил исподтишка. Они повалились на землю, окружающие бросились их разнимать. На лице Драчева была гематома, бровь была рассечена, но даже тогда он не оскорблял Анара. Мы потом долго со всеми парнями обсуждали эту ситуацию. И все были единогласны в том, что Анар применил «грязный» прием. Он хотел вывести Драчева на какие-то эмоции, его, по всей видимости, раздражало спокойствие Андрея.

НАБЛЮДАТЕЛИ АПЛОДИРОВАЛИ.

Во время просмотра видеоролика с камеры наружного наблюдения, которая записала случившееся в то утро, хабаровчанину удалось пояснить некоторые детали.

Жесты Анара, о которых говорит уже не первый свидетель, четко видны на записи. Речь идет о красноречивом движении рук: удар ладонью о кулак. Очевидец расшифровал «немое кино», пояснив, что такой жест означал: «Получил свое!». Все опрошенные в суде свидетели уверены, что это было ничто иное, как провокация со стороны обвиняемого.

— Анар все время пытался вывести Андрея из себя, морально давил на него и оскорблял. Признаться честно, если бы меня так оскорбили, я бы поступил так же и согласился драться, потому что за свою честь нужно постоять, — резюмировал свидетель.

Он также пояснил, что видел после второй драки Анара, ехавшего в машине. Он высунул голову из заднего окна и наблюдал за происходящим вокруг кафе «Галерея», как выразился другой свидетель, «пас» Андрея.

Также стало известно, что далеко не все в то трагическое утро пытались утихомирить Аллахверанова и остановить драку. Нашлись и те, кто даже аплодировал «профессиональным» приемам Анара (тем самым ударам, после которых Андрей так и остался лежать на земле), и его самолюбию, по словам свидетеля, это очень льстило.