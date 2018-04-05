Трактор погрузил «Тойоту» в ковш прямо во время движения

В 19 часов Toyota Corona и трактор-погрузчик двигались по улице Богаткова со стороны Федосеева в сторону Гаранина, сообщает «Автоспас». В какой-то момент иномарка остановилась в плотном потоке, а водитель спецтехники среагировать не успел и протаранил машину ковшом.

В результате ДТП никто не пострадал. Однако страховки у трактора не оказалось, и участникам аварии пришлось ждать инспекторов ГИБДД.

Дорожная техника является грозным оружием в неопытных руках. В декабре 2016 года водитель снегоуборочного трактора не заметил Range Rover Sport и щедро прошелся ковшом по его левой части. Задняя дверь авто оказалась смята как бумага. Примечательно, что в тот раз трактор оказался не застрахован.