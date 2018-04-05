Трактор погрузил «Тойоту» в ковш прямо во время движения
ДТП с необычным участником произошло в среду, 4 апреля, в Новосибирске.
ДТП с необычным участником произошло в среду, 4 апреля, в Новосибирске.
В 19 часов Toyota Corona и
В результате ДТП никто не пострадал. Однако страховки у трактора не оказалось, и участникам аварии пришлось ждать инспекторов ГИБДД.
Дорожная техника является грозным оружием в неопытных руках. В декабре 2016 года водитель снегоуборочного трактора не заметил Range Rover Sport и щедро прошелся ковшом по его левой части. Задняя дверь авто оказалась смята как бумага. Примечательно, что в тот раз трактор оказался не застрахован.
Ежедневно жители Новосибирской области оформляют больше тысячи полисов ОСАГО через интернет. Возможность оформлять полисы в электронном виде появилась 1 января 2017 года. Для этого автовладельцу необходимо зарегистрироваться на сайте страховщика. В личном кабинете нужно заполнить заявление, а для этого ввести данные паспорта, водительского удостоверения, ПТС или свидетельства о регистрации транспортного средства и номер диагностической карты.
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