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07:09 (мск), источник: VN.ru

Трактор погрузил «Тойоту» в ковш прямо во время движения

ДТП с необычным участником произошло в среду, 4 апреля, в Новосибирске. Трактор-погрузчик без лишних прелюдий въехал в остановившуюся впереди легковушку.

В 19 часов Toyota Corona и трактор-погрузчик двигались по улице Богаткова со стороны Федосеева в сторону Гаранина, сообщает «Автоспас». В какой-то момент иномарка остановилась в плотном потоке, а водитель спецтехники среагировать не успел и протаранил машину ковшом.

В результате ДТП никто не пострадал. Однако страховки у трактора не оказалось, и участникам аварии пришлось ждать инспекторов ГИБДД.

Дорожная техника является грозным оружием в неопытных руках. В декабре 2016 года водитель снегоуборочного трактора не заметил Range Rover Sport и щедро прошелся ковшом по его левой части. Задняя дверь авто оказалась смята как бумага. Примечательно, что в тот раз трактор оказался не застрахован.

Ежедневно жители Новосибирской области оформляют больше тысячи полисов ОСАГО через интернет. Возможность оформлять полисы в электронном виде появилась 1 января 2017 года. Для этого автовладельцу необходимо зарегистрироваться на сайте страховщика. В личном кабинете нужно заполнить заявление, а для этого ввести данные паспорта, водительского удостоверения, ПТС или свидетельства о регистрации транспортного средства и номер диагностической карты.

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