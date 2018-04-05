В Перми руководителя транспортной компании обвиняют в растрате трех миллионов рублей

В Перми перед судом предстанет руководитель крупной транспортной организации, обвиняемый в растрате и незаконном отмывании более 3 миллионов рублей.

Установлено, что генеральный директор акционерного общества «РВ-Пермь» в период с января 2015 по сентябрь 2016 года оформлял документы на оказание транспортных услуг, а затем для создания видимости их исполнения составлял фиктивные отчеты. Таким образом, он совершил растрату вверенного имущества на сумму более 3,1 млн. рублей, сообщили в краевой прокуратуре.

В дальнейшем, с целью легализовать средства он направлял деньги якобы на погашение остатков задолженности по договору лизинга за организацию, где единственным учредителем и директором являлся его родной брат. Так, он «отмыл» более 2,2 млн. рублей.

Прокуратура Ленинского района Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его в суд для рассмотрения по существу.