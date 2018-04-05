Массовое ДТП во Владивостоке попало на видео
Водитель не успел перестроиться и совершил столкновение с тремя припаркованными автомобилями.
Водитель не успел перестроиться и совершил столкновение с тремя припаркованными автомобилями.
Во Владивостоке в районе автобусной остановки «Фирсова» произошло массовое
Водитель универсала ехал со стороны центра в сторону Зари, двигаясь по правому ряду мужчина не успел перестроиться и совершил столкновение с тремя припаркованными автомобилями, в одном из которых находились люди.
По информации очевидцев, в аварии никто не пострадал.
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