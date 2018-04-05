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06:57 (мск), источник: VLADNEWS

Массовое ДТП во Владивостоке попало на видео

Водитель не успел перестроиться и совершил столкновение с тремя припаркованными автомобилями.

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Во Владивостоке в районе автобусной остановки «Фирсова» произошло массовое дорожно-транспортное с участием четырех автомобилей, момент аварии попал на камеру видеонаблюдения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «Экипажи ДПС» в социальной сети Инстаграм.

Водитель универсала ехал со стороны центра в сторону Зари, двигаясь по правому ряду мужчина не успел перестроиться и совершил столкновение с тремя припаркованными автомобилями, в одном из которых находились люди.

По информации очевидцев, в аварии никто не пострадал.

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