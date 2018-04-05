Массовое ДТП во Владивостоке попало на видео

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HFuv6Pcf5bA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во Владивостоке в районе автобусной остановки «Фирсова» произошло массовое дорожно-транспортное с участием четырех автомобилей, момент аварии попал на камеру видеонаблюдения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «Экипажи ДПС» в социальной сети Инстаграм.

Водитель универсала ехал со стороны центра в сторону Зари, двигаясь по правому ряду мужчина не успел перестроиться и совершил столкновение с тремя припаркованными автомобилями, в одном из которых находились люди.