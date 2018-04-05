В Башкирии в центре города перевернулась машина скорой помощи

В Сибае вчера на перекрестке улиц Матросова и Пионерской произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи.

По словам свидетелей аварии, автомобиль «Нива» не пропустил спецтранспорт. В результате произошло столкновение, машина скорой помощи опрокинулась. Еще по одной версии, водитель спецтранспорта включил звуковую сирену перед самым светофором, в то время как внедорожник ехал на зеленый свет.