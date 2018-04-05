Невскрывшаяся река отрезала от мира село в Каратузском районе

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Село Старая Копь в Каратузском районе оказалось отрезано от мира из-за таяния льдов. Глава сельсовета Герман Кириловский три раза в неделю сам переплавляет продукты и медикаменты для людей.

«Только плавим хлеб, потому что трудно, людей опасно на льдину высаживать, в экстренных случаях, больного переплавляли, а так людей мы не плавим пока. В селе продукты запасены, медикаменты», — говорит глава.

В поселке живут около 300 человек. Из-за капризов погоды переправу здесь пришлось закрыть 23 марта. Паром по реке Амыл запустят гораздо позже, поэтому у людей нет возможности переправиться на другой берег. Жители уже больше трех недель чувствуют себя отшельниками.

«Люди сидят, как на острове необитаемом. Два ученика в районе живут, так их в воскресенье переплавляли с горем пополам. Сейчас опасно, с боков идет вода», — рассказывает местная жительница Надежда Широбокова.

Специалисты отдела ГО и ЧС в Каратузском районе говорят, что сотрудники МЧС держат связь с местными. В случае экстренной необходимости спасатели привлекут вертолет.