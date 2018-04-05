Невскрывшаяся река отрезала от мира село в Каратузском районе
Уже две недели люди чувствуют себя отшельниками.
Уже две недели люди чувствуют себя отшельниками.
Село Старая Копь в Каратузском районе оказалось отрезано от мира
«Только плавим хлеб, потому что трудно, людей опасно на льдину высаживать, в экстренных случаях, больного переплавляли, а так людей мы не плавим пока. В селе продукты запасены, медикаменты», — говорит глава.
В поселке живут около 300 человек.
«Люди сидят, как на острове необитаемом. Два ученика в районе живут, так их в воскресенье переплавляли с горем пополам. Сейчас опасно, с боков идет вода», — рассказывает местная жительница Надежда Широбокова.
Специалисты отдела ГО и ЧС в Каратузском районе говорят, что сотрудники МЧС держат связь с местными. В случае экстренной необходимости спасатели привлекут вертолет.
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