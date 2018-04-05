На правом берегу Красноярска мужчина умер прямо на остановке автобуса
Красноярцу стало плохо, когда он ждал автобус.
Красноярцу стало плохо, когда он ждал автобус.
В Красноярске о скоропостижной кончине мужчины на автобусной остановке сообщили очевидцы. В соцсетях они написали, что на автобусной остановке вечером, 4 апреля, на улице Щорса скончался мужчина.
Свидетели уточнили, что мужчина ждал автобус, ему вдруг стало плохо, он сел на асфальт и через некоторое время скончался.
«Проезжали там сегодня, там бригада реанимации была и людей много было, но мужчина весь синий был уже. Соболезнования родным и близким!», — написала одна из очевидцев происшествия в соцсетях.
На место приехали врачи скорой помощи. Они констатировали смерть от естественных причин. Через некоторое время в полиции уточнили, что кончина красноярца на автобусной остановке не криминального характера.
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