Ночь в палатке едва не стала последней для жителя Владивостока
В темное время суток врачи скорой доставили в больницу Владивостока мужчину с симптомами сильного отравления, сообщает корреспондент DEITA. RU.
В темное время суток врачи скорой доставили в больницу Владивостока мужчину с симптомами сильного отравления, сообщает корреспондент DEITA. RU.
По словам самого пострадавшего, он собирался рыбачить в пригороде Владивостока и ночевал в палатке с включенной газовой печкой.
В результате в палатке скопились продукты горения и мужчина надышался угарным газом. Пострадавший был госпитализирован в токсикологическое отделение одной из городских больниц, а по факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.
Основной версией случившегося является несчастный случай.
Игорь Бегунов.
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