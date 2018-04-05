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08:40 (мск), источник: ДЕЙТА

Ночь в палатке едва не стала последней для жителя Владивостока

В темное время суток врачи скорой доставили в больницу Владивостока мужчину с симптомами сильного отравления, сообщает корреспондент DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

По словам самого пострадавшего, он собирался рыбачить в пригороде Владивостока и ночевал в палатке с включенной газовой печкой.

В результате в палатке скопились продукты горения и мужчина надышался угарным газом. Пострадавший был госпитализирован в токсикологическое отделение одной из городских больниц, а по факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.

Основной версией случившегося является несчастный случай.

Игорь Бегунов.

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