Ночь в палатке едва не стала последней для жителя Владивостока

По словам самого пострадавшего, он собирался рыбачить в пригороде Владивостока и ночевал в палатке с включенной газовой печкой.

В результате в палатке скопились продукты горения и мужчина надышался угарным газом. Пострадавший был госпитализирован в токсикологическое отделение одной из городских больниц, а по факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.