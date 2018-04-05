Депутата обвинили в растрате денег предприятия в Новосибирской области
Чиновник взял в ЖКХ 350 тысяч рублей, а отчеты о потраченных средствах предоставил лишь на 200 тысяч, об этом рассказали в
Чиновник взял в ЖКХ 350 тысяч рублей, а отчеты о потраченных средствах предоставил лишь на 200 тысяч, об этом рассказали в
Депутата обвинили в растрате денег предприятия в Новосибирской области, рассказали в
«Проверкой установлено, что с января по ноябрь 2017 года директор предприятия (одновременно председатель Совета депутатов
При этом в авансовых отчетах директора предприятия указаны лишь 200 тысяч рублей. Кредиторская задолженность чиновника составила около 130 тысяч рублей.
В отношении депутата возбуждено уголовное дело по статье 160 ч.3 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). .
Расследование уголовного дела продолжается.
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