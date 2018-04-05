Депутата обвинили в растрате денег предприятия в Новосибирской области, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«Проверкой установлено, что с января по ноябрь 2017 года директор предприятия (одновременно председатель Совета депутатов Усть-Чёмского сельсовета Искитимского района) получил из кассы организации денежные средства размере свыше 350 тыс. рублей», — пояснили прокуроры. .

При этом в авансовых отчетах директора предприятия указаны лишь 200 тысяч рублей. Кредиторская задолженность чиновника составила около 130 тысяч рублей.

В отношении депутата возбуждено уголовное дело по статье 160 ч.3 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). .