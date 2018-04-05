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07:54 (мск), источник: Вести - Новосибирск

«ГАЗ» влетел в припаркованный на обочине трассы внедорожник под Новосибирском

50-летний водитель Jeep Grand Cherokee скончался на месте аварии, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

«ГАЗ» влетел в припаркованный на обочине трассы внедорожник под Новосибирском, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло днем 4 апреля на автодороге Р-254 «Иртыш». 24-летний водитель за рулем «ГАЗа» ехал в сторону Новосибирска и на 1123-м километре трассы не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине Jeep Grand Cherokee.

От полученных травм водитель внедорожника скончался на месте.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По факту ДТП проводится проверка.

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