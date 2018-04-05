«ГАЗ» влетел в припаркованный на обочине трассы внедорожник под Новосибирском
50-летний водитель Jeep Grand Cherokee скончался на месте аварии, об этом сообщили в
50-летний водитель Jeep Grand Cherokee скончался на месте аварии, об этом сообщили в
«ГАЗ» влетел в припаркованный на обочине трассы внедорожник под Новосибирском, об этом рассказали в
ДТП произошло днем 4 апреля на автодороге Р-254 «Иртыш». 24-летний водитель за рулем «ГАЗа» ехал в сторону Новосибирска и на 1123-м километре трассы не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине Jeep Grand Cherokee.
От полученных травм водитель внедорожника скончался на месте.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
По факту ДТП проводится проверка.
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