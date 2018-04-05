Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Конец делу Скрипаля: Лондон предлагает РФ выход - экс-посол
«Только РФ нас защитит от издевательств Запада»: президент Сербии
Мужчина завел YouTube-канал, чтобы общаться со своими детьми
Внешний вид первой леди КНДР вызвал бурное обсуждение на Западе
Валерий Леонтьев стал неузнаваем из-за пластики
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Путин высказался о возвращении Крыма Украине
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
«Вспомнили, сколько летит ракета до Лондона?»: ответ британцам
Парадоксы отъезда Генконсульства США в Петербурге
Слободян: возможности Киева в Черном море адекватны угрозам
СМИ: новое фото Волочковой назвали "пошлостью"
Ефим Шифрин и Андрей Малахов показали мощные бицепсы
Колин Фаррелл лег в реабилитационную клинику
Макароны назвали диетической едой
Пациента московской больницы подозревают в убийстве соседа по палате
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
07:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе сотрудница офиса микрозаймов дала отпор вооруженному грабителю

Девушка сама схватила кухонный нож и бросилась на обидчика.

В Уфе сотрудница офиса микрозаймов, расположенного на улице 50 лет СССР дала отпор вооруженному налетчику. Инцидент произошел в среду 4 апреля. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», менеджер совершенно не растерялась, увидев оружие в руках грабителя, а сама схватила со стола кухонный нож и пошла в контрнаступление. Не ожидая подобной прыти от хрупкой девушки, мужчина предпочел ретироваться с места преступления.

Во время загрузки произошла ошибка.

— По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Разбой», ведется поиск злоумышленника, — сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Тюмени сгорел один из крупнейших в городе магазинов детских игрушек
Дмитрий Руденко, "Почта Банк": "Внутри нас бьется мобильное сердце"
Джонсон назвал «нелепым» российское предложение в ОЗХО
СМИ: спецслужбы нашли производителя «Новичка» на окраине Москвы
NI назвал «Адмирал Кузнецов» худшим авианосцем в мировой истории
В Бахрейне нашли нефтяной запас России
США похвалили Грузию за новую инициативу в отношении Абхазии
Американец подстроил ДТП ради убийства сына и сел в тюрьму
Что будет, если суровому коту добавить морщин (фото)
Спорт
Атака «Спартака» сокрушила Самару Красно-белые уверенно обыграли «Крылья Советов» в перенесенном матче четвертьфинала Кубка России и вышли в следующую стадию турнира
Авто
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем) В Китае начался ажиотаж вокруг собственной автоистории: открываются музеи и растут частные коллекции
Hi-Tech
ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей Половина интернет-пользователей в России сознательно отключала доступ к сети на день или более...
Кино
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея» Народная артистка СССР рассказала о праздновании Дня рождения, а также поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью
Недвижимость
Самую страшную больницу Москвы снесут до конца года
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
Сергей Жуков показал взрослую красавицу-дочь от первого брака Многие фанаты не знали, что у музыканта четверо детей.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь