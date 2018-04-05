В Уфе сотрудница офиса микрозаймов дала отпор вооруженному грабителю
Девушка сама схватила кухонный нож и бросилась на обидчика.
Девушка сама схватила кухонный нож и бросилась на обидчика.
В Уфе сотрудница офиса микрозаймов, расположенного на улице 50 лет СССР дала отпор вооруженному налетчику. Инцидент произошел в среду 4 апреля. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», менеджер совершенно не растерялась, увидев оружие в руках грабителя, а сама схватила со стола кухонный нож и пошла в контрнаступление. Не ожидая подобной прыти от хрупкой девушки, мужчина предпочел ретироваться с места преступления.
— По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Разбой», ведется поиск злоумышленника, — сообщили в
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