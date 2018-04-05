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09:55 (мск), источник: ivbg.ru

Спасатели МЧС Ленобласти спасли десять рыбаков из «плена» Ладожского озера

В акватории Ладежского озера спасли 10 рыбаков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Тревожный сигнал поступил вечером 4 апреля. Рыбаки не могли самостоятельно выбраться на берег из-за образовавшейся трещины на льдине.

На место оперативно прибыли спасатели отряда «Новая Ладога» и сотрудники отдела государственной инспекции по маломерным судам Волховского района.

Всего к ликвидации последствий происшествия были привлечены четыре человека и две единицы техники.

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