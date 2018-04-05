Спасатели МЧС Ленобласти спасли десять рыбаков из «плена» Ладожского озера
В акватории Ладежского озера спасли 10 рыбаков, сообщает
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В акватории Ладежского озера спасли 10 рыбаков, сообщает
Тревожный сигнал поступил вечером 4 апреля. Рыбаки не могли самостоятельно выбраться на берег
На место оперативно прибыли спасатели отряда «Новая Ладога» и сотрудники отдела государственной инспекции по маломерным судам Волховского района.
Всего к ликвидации последствий происшествия были привлечены четыре человека и две единицы техники.
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