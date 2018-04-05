Спасатели МЧС Ленобласти спасли десять рыбаков из «плена» Ладожского озера

Тревожный сигнал поступил вечером 4 апреля. Рыбаки не могли самостоятельно выбраться на берег из-за образовавшейся трещины на льдине.

На место оперативно прибыли спасатели отряда «Новая Ладога» и сотрудники отдела государственной инспекции по маломерным судам Волховского района.