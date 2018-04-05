Из тайги в Иркутск спасатели эвакуировали охотника

«Примерное расстояние до места назначения — более 60 километров. После пройденных 10 километров стало ясно, что ледовые забереги высотой до полутора метров не позволят нам продвинуться дальше, — рассказал спасатель международного класса БПСО МЧС России Леонид Усольцев. — Был рассмотрен еще один вариант эвакуации пострадавшего при помощи снегоходов через перевал Чертовы Ворота, но из-за большого количества снега, крутости склонов и неблагоприятной лавинной обстановки пришлось от него отказаться. Поэтому была задействована авиация».