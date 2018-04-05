Из тайги в Иркутск спасатели эвакуировали охотника
На вертолёте Ми-8 МЧС России спасатели эвакуировали в Иркутск и передали медикам охотника, самочувствие которого ухудшилось, когда он находился в зимовье, расположенном в труднодоступной местности Тункинского района Бурятии. Как сообщает 5 апреля 2018 года
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