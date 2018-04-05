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08:27 (мск), источник: Baikal-info.ru

Из тайги в Иркутск спасатели эвакуировали охотника

На вертолёте Ми-8 МЧС России спасатели эвакуировали в Иркутск и передали медикам охотника, самочувствие которого ухудшилось, когда он находился в зимовье, расположенном в труднодоступной местности Тункинского района Бурятии. Как сообщает 5 апреля 2018 года пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, мужчина жаловался на повышение температуры и боль в животе, об этом спасателям сообщил другой охотник.

Получив просьбу о помощи, сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России направились в устье реки Спусковой. Спасатели Слюдянского поисково-спасательного подразделения выехали в пос. Утулик, откуда на аэроглиссере начали подъем по реке Утулик.

«Примерное расстояние до места назначения — более 60 километров. После пройденных 10 километров стало ясно, что ледовые забереги высотой до полутора метров не позволят нам продвинуться дальше, — рассказал спасатель международного класса БПСО МЧС России Леонид Усольцев. — Был рассмотрен еще один вариант эвакуации пострадавшего при помощи снегоходов через перевал Чертовы Ворота, но из-за большого количества снега, крутости склонов и неблагоприятной лавинной обстановки пришлось от него отказаться. Поэтому была задействована авиация».

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