Приморцы чаще заражаются туберкулезом, чем другие россияне

В 2017 году в Приморье наблюдалось снижение заболеваемости впервые выявленным активным туберкулезом на 11,9% в сравнении с предыдущим годом, в том числе снижение показателя заболеваемости среди детей до 17 лет на 12,6%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Роспотребнадзор.

Эпидемиологическая ситуация продолжает расцениваться как неблагополучная. Уровень заболеваемости впервые выявленным туберкулезом среди постоянно проживающего населения Приморья остается выше показателя по России в 2,1 раза, среди детей до 17 лет показатель превышает в 3,3 раза.

Отметим, что туберкулез является инфекционным заболеванием, микобактерии способны поражать любой орган, однако чаще всего заболевание имеет легочную локализацию.