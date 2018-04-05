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08:24 (мск), источник: VLADNEWS

Приморцы чаще заражаются туберкулезом, чем другие россияне

Ситуация расценивается как неблагополучная.

В 2017 году в Приморье наблюдалось снижение заболеваемости впервые выявленным активным туберкулезом на 11,9% в сравнении с предыдущим годом, в том числе снижение показателя заболеваемости среди детей до 17 лет на 12,6%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Роспотребнадзор.

Эпидемиологическая ситуация продолжает расцениваться как неблагополучная. Уровень заболеваемости впервые выявленным туберкулезом среди постоянно проживающего населения Приморья остается выше показателя по России в 2,1 раза, среди детей до 17 лет показатель превышает в 3,3 раза.

Отметим, что туберкулез является инфекционным заболеванием, микобактерии способны поражать любой орган, однако чаще всего заболевание имеет легочную локализацию.

Ежегодно мероприятия направленные на выявления туберкулеза на ранней стадии должны охватывать 95% детского населения, но по итогам 2017 года в Приморье не был достигнут рекомендуемый охват. Одной из причин, затрудняющих проведение туберкулинодиагностики детям, являются отказы родителей.

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