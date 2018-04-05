Приморцы чаще заражаются туберкулезом, чем другие россияне
Ситуация расценивается как неблагополучная.
Ситуация расценивается как неблагополучная.
В 2017 году в Приморье наблюдалось снижение заболеваемости впервые выявленным активным туберкулезом на 11,9% в сравнении с предыдущим годом, в том числе снижение показателя заболеваемости среди детей до 17 лет на 12,6%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Роспотребнадзор.
Эпидемиологическая ситуация продолжает расцениваться как неблагополучная. Уровень заболеваемости впервые выявленным туберкулезом среди постоянно проживающего населения Приморья остается выше показателя по России в 2,1 раза, среди детей до 17 лет показатель превышает в 3,3 раза.
Ежегодно мероприятия направленные на выявления туберкулеза на ранней стадии должны охватывать 95% детского населения, но по итогам 2017 года в Приморье не был достигнут рекомендуемый охват. Одной из причин, затрудняющих проведение туберкулинодиагностики детям, являются отказы родителей.
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