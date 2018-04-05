В ДТП с участием 4 машин в Челябинске пострадали двое
По предварительным данным, 26-летний водитель Kia не справился с управлением.
По предварительным данным, 26-летний водитель Kia не справился с управлением.
В результате столкновения четырех автомобилей в Советском районе Челябинска пострадали два человека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации регионального управления ГИБДД, авария произошла вечером 4 апреля на улице Центральная.
«26-летний водитель Kia не справился с управлением и совершил столкновение с Citroen, который изменил направление движения и врезался в Suzuki. Последний автомобиль влетел в Hyundai, а Citroen — в металлическое ограждение, не повредив его», — сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения.
C места происшествия в больницу были доставлены водители Kia и Citroen.
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