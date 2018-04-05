В ДТП с участием 4 машин в Челябинске пострадали двое

«26-летний водитель Kia не справился с управлением и совершил столкновение с Citroen, который изменил направление движения и врезался в Suzuki. Последний автомобиль влетел в Hyundai, а Citroen — в металлическое ограждение, не повредив его», — сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения.