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08:24 (мск), источник: dostup1.ru

В ДТП с участием 4 машин в Челябинске пострадали двое

По предварительным данным, 26-летний водитель Kia не справился с управлением.

В результате столкновения четырех автомобилей в Советском районе Челябинска пострадали два человека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации регионального управления ГИБДД, авария произошла вечером 4 апреля на улице Центральная.

«26-летний водитель Kia не справился с управлением и совершил столкновение с Citroen, который изменил направление движения и врезался в Suzuki. Последний автомобиль влетел в Hyundai, а Citroen — в металлическое ограждение, не повредив его», — сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения.

C места происшествия в больницу были доставлены водители Kia и Citroen.

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