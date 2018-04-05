В Омске бывший сотрудник ДПС незаконно провозил алкоголь из Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Кировский районный суд города Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего инспектора ДПС и его знакомого. Мужчины незаконно провозили через границу казахстанский алкоголь. Они работали до весны 2017 года, пока их не поймали оперативники и не изъяли незаконный алкоголь. Всего за время своей деятельности мужчины успели приобрести алкоголь на 3 млн рублей. После чего организовали его поставку и хранение на территории Омской области, планируя в дальнейшем реализовать его.

«Обладая в силу занимаемого служебного положения информацией о силах, средствах и местах несения службы сотрудников ГИБДД, бывший дорожный инспектор ДПС предоставлял своему знакомому такие сведения в целях обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта с алкогольной продукцией по территории Омской области без досмотра и проверки документов на перевозимый груз», — сообщили в прокуратуре.

Суд приговорил бывшего сотрудника ДПС к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а его сообщника к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также мужчины должны выплатить штраф — 70 и 250 тыс. соответственно.