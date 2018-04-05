Следком проводит проверку по факту гибели мужчины в бетономешалке
Инцидент произошел в Ленинском округе.
Инцидент произошел в Ленинском округе.
Следственный комитет России по Омской области проводит доследственную проверку по факту гибели 37-летнего омича на стройке.
Напомним, что инцидент произошел накануне в Ленинском округе. У строителей перестала работать бетономешалка. Один из рабочий отправился проверить в чем дело. В этот момент машина начала работать, а мужчину затянула вовнутрь. Коллеги не успели его спасти. Он скончался на месте.
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