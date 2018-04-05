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08:30 (мск), источник: Om1.ru

Следком проводит проверку по факту гибели мужчины в бетономешалке

Инцидент произошел в Ленинском округе.

Следственный комитет России по Омской области проводит доследственную проверку по факту гибели 37-летнего омича на стройке.

Напомним, что инцидент произошел накануне в Ленинском округе. У строителей перестала работать бетономешалка. Один из рабочий отправился проверить в чем дело. В этот момент машина начала работать, а мужчину затянула вовнутрь. Коллеги не успели его спасти. Он скончался на месте.

Как отметили в пресс-службе следкома, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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